Cynthia Treviño confirma divorcio con vocalista de 'Duelo'

Cynthia Treviño confirmó el fin de su matrimonio con el vocalista de Duelo, aunque ambos seguirán unidos por su familia y trabajo

Después de casi dos décadas de matrimonio, Cynthia Treviño confirmó públicamente el fin de su relación de pareja con Óscar Iván Treviño, vocalista de la agrupación Duelo.

La noticia fue compartida por Cynthia a través de sus redes sociales, donde explicó que la transformación de su relación sentimental no es reciente, sino una realidad que ambos han vivido desde hace varios años.

Aunque ya no mantienen una relación amorosa, señaló que continúan compartiendo su vida desde una perspectiva diferente, basada en el respeto mutuo, la familia y el trabajo que desarrollan juntos.

Una relación que evolucionó con el tiempo

En el mensaje difundido, Cynthia Treviño explicó que decidió hablar públicamente sobre la situación para ofrecer contexto a una realidad que han enfrentado desde hace tiempo.

Según expresó, tanto ella como el cantante comprendieron que tienen formas distintas de ver y vivir la vida, por lo que optaron por respetar sus caminos individuales sin romper los lazos familiares que construyeron durante años.

La empresaria destacó que, aunque su situación puede no encajar en los modelos tradicionales de familia, considera que es la forma que actualmente funciona para ambos.

Además, subrayó que el amor por sus hijos sigue siendo uno de los principales motivos que los mantiene unidos y comprometidos como familia.

Continuarán trabajando juntos

Cynthia Treviño también destacó que la separación sentimental no afectará la relación profesional que mantienen.

Reconocida por su labor en el área de marketing de Duelo, aseguró que continúan formando un equipo sólido en el ámbito laboral, mientras cada uno sigue su propio camino en el plano personal.

La ahora exesposa del intérprete señaló que ambos han decidido privilegiar el respeto y la comprensión mutua, manteniendo una relación cordial pese a los cambios en su vida de pareja.

En su publicación, Cynthia evitó definir la situación únicamente como una separación y prefirió describirla como una evolución natural de la relación.

Explicó que, en ocasiones, amar también implica permitir que la otra persona crezca de manera independiente y encontrar espacio para buscar aquello que cada uno necesita.

Asimismo, compartió que actualmente se encuentra en una etapa personal enfocada en la búsqueda de paz y bienestar.

La publicación concluyó con un mensaje en el que reafirmó que el respeto, el cariño, la gratitud y el amor por la familia seguirán presentes pese al fin de la relación sentimental.

Hasta el momento, Óscar Iván Treviño no ha realizado declaraciones públicas sobre la confirmación del divorcio ni ha emitido algún mensaje a través de sus redes sociales o las plataformas oficiales de la agrupación.

La noticia sorprendió a seguidores de Duelo, quienes durante años consideraron a la pareja como una de las más estables dentro del ámbito musical.