Cynthia Klitbo confirma nuevo novio tras seis años soltera

La actriz también confesó que las experiencias amorosas del pasado influyeron en su decisión de proteger mucho más su privacidad.

La actriz Cynthia Klitbo volvió a darse una oportunidad en el amor y confirmó que actualmente mantiene una relación sentimental con un hombre alejado del medio artístico, luego de permanecer soltera durante seis años.

La intérprete fue captada durante la celebración del primer aniversario de una galería de arte en la Ciudad de México, evento al que acudió acompañada de su nueva pareja. Aunque el hombre intentó mantenerse lejos de las cámaras y evitar a la prensa, terminó llamando la atención mientras ingresaba rápidamente al recinto.

Durante su encuentro con reporteros, Cynthia Klitbo se mostró feliz por esta nueva etapa personal, aunque dejó claro que busca mantener la relación con bajo perfil.

La actriz explicó que su pareja no pertenece al mundo de la actuación, razón por la cual prefiere evitar exponerlo públicamente.

Klitbo reveló que apenas están por cumplir un mes de relación, situación que la tiene emocionada después de varios años enfocada en su vida personal y profesional.

La actriz también confesó que las experiencias amorosas del pasado influyeron en su decisión de proteger mucho más su privacidad y evitar comentarios sobre la diferencia de edad entre ambos.

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Aunque evitó dar demasiados detalles sobre la identidad de su pareja, Cynthia Klitbo sí reveló que trabaja detrás de cámaras dentro de la industria audiovisual.

“Es fotógrafo, es director, sí. Ya no te voy a decir nada más”, concluyó entre risas.

La actriz aseguró que actualmente prioriza la tranquilidad emocional y busca mantener esta relación lejos de la exposición mediática.