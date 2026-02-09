Curiosidades del halftime show de Bad Bunny en el Super Bowl

Detalles ocultos, guiños históricos y simbolismos marcaron la puesta en escena. Descubre cómo cada elemento conectó con la cultura boricua y su mensaje mundial.

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX no solo destacó por su impacto musical, sino por la cantidad de símbolos culturales, referencias históricas y mensajes sociales que marcaron su presentación. Más allá del repertorio, el show estuvo cargado de elementos que buscaron representar la identidad puertorriqueña ante una audiencia global.

El show inició con una recreación de Puerto Rico

La presentación comenzó con una escenografía inspirada en los paisajes tradicionales de la isla. Bad Bunny emergió entre campos de caña de azúcar, rodeado de jíbaros con pavas, campesinos puertorriqueños que utilizan sombreros de paja característicos. También aparecieron viejitos jugando dominó y un puesto de piragua, un raspado de hielo típico de Puerto Rico.

Estos elementos buscaron recrear escenas cotidianas de la vida en la isla y reforzar el enfoque cultural del espectáculo.

Show de medio tiempo del Super Bowl a cargo de Bad Bunny:

La icónica casita fue uno de los escenarios principales

Durante el show, el cantante interpretó varios temas desde una representación de su residencia puertorriqueña, conocida como la “casita”. Este elemento escénico funcionó como un símbolo de sus raíces y sirvió como punto central de la producción.

En uno de los momentos del espectáculo, el artista atravesó el techo de la estructura mientras sonaba brevemente “Gasolina” de Daddy Yankee, considerado un homenaje a los exponentes del reggaetón que impulsaron la internacionalización del género.

Posteriormente, Ricky Martin apareció para interpretar “Lo que le pasó a Hawaii”, tema que fue presentado como un mensaje relacionado con la autonomía de Puerto Rico.

Además, el show incluyó una escena ambientada en una fiesta de barrio en la que Bad Bunny brindó junto a Toñita, dueña del Caribbean Social Club en Brooklyn, uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños en Nueva York.

Bad Bunny canta NUEVAYoL en la Super Bowl:

pic.twitter.com/3Cf5HD0Vi5 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 9, 2026

El show incluyó referencias a problemáticas sociales de Puerto Rico

Uno de los momentos más simbólicos ocurrió cuando jíbaros escalaron postes de luz que posteriormente explotaron como parte de la producción escénica. La escena representó los apagones recurrentes y la crisis energética que enfrenta Puerto Rico.

Este segmento dio paso a una interpretación de “El Apagón”, canción que hace referencia al huracán María, sus consecuencias y las afectaciones que aún persisten en la isla.

El espectáculo fue interpretado casi completamente en español

Durante aproximadamente 13 minutos, Bad Bunny interpretó su show en español, idioma en el que está grabada la mayor parte de su música. La única intervención en inglés ocurrió durante la participación de Lady Gaga.

Hacia el cierre del espectáculo, el cantante pronunció la frase “God Bless America” y posteriormente mencionó distintos países del Caribe, Centro y Sudamérica, finalizando con un mensaje dirigido a Puerto Rico.

Las banderas puertorriqueñas tuvieron un significado histórico

Todos los países de América Latina fueron nombrados por Bad Bunny durante su show de medio tiempo en el Super Bowl:

La presencia de banderas de Puerto Rico dentro del espectáculo también tiene una carga histórica. La exhibición del símbolo nacional fue prohibida en 1948 mediante la llamada Ley de la Mordaza, que buscaba frenar el movimiento independentista en la isla. Esta legislación fue eliminada en 1952.

Dependiendo de sus colores, las banderas puertorriqueñas pueden representar distintos movimientos históricos. La versión con azul claro suele asociarse con el independentismo, mientras que la bandera en blanco y negro se relaciona con la resistencia y resiliencia del pueblo puertorriqueño. También existe una variante conocida como El Grito de Lares, vinculada con la primera rebelión contra el dominio español en Puerto Rico en el siglo XIX.

El halftime representó un momento clave en la carrera del artista

La actuación marcó uno de los momentos más relevantes en la trayectoria de Bad Bunny, quien hace una década trabajaba en un supermercado en Puerto Rico antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de la música global.

El cantante ya había participado anteriormente en el Super Bowl 2020 como invitado junto a Jennifer Lopez y Shakira, pero su espectáculo en 2026 representó su primera presentación como figura principal del medio tiempo.