El reconocido cantautor interpretó un tema especial sobre el escenario para una ferviente admiradora que enfrenta un delicado proceso.

La música y la empatía se unieron en un momento inolvidable cuando el reconocido cantautor Ricardo Arjona hizo realidad el sueño de una de sus más fervientes seguidoras, identificada como Mariana, quien semanas atrás compartió un video viral en el que explicaba su delicada situación de salud y su inminente proceso médico.

“Por cuestiones de que recibiré, si Dios quiere, la que será mi última quimioterapia el 18 de noviembre, tuve que decidir ir a verte el 14 de noviembre en Puebla”.

La historia conmovió profundamente las redes sociales y al propio artista, luego de que la joven le suplicara un deseo muy especial a través de su grabación.

“Y hago este video para pedirte de todo corazón, y con toda la ilusión que me hace, eh, puedas cantar la canción ella, que esa canción me representa, que cada día celebro la vida”.

La conexión entre ambos traspasó las pantallas y culminó con un emotivo encuentro sobre el escenario, donde el intérprete la tomó de la mano frente a los músicos y los miles de asistentes.

Mensaje y repercusión en redes sociales

Tras vivir este conmovedor momento, el propio cantautor compartió su sentir a través de sus cuentas oficiales, dedicándole un mensaje que refleja la magnitud del instante:

“México. Vas a explotar mi corazón. Tanto que pasó contigo y tanto que sigue pasando. Devolver lo mucho que me diste con estos trocitos de maravilla que me sigues dando. Mariana.... me dejaste repleto de vida. México ..... cosas que pasan”.

La publicación desató una ola de reacciones inmediatas por parte de los seguidores del músico, quienes inundaron la sección de comentarios con mensajes de admiración, bendiciones y solidaridad tanto para la paciente como para el artista por tener este gesto de empatía y generosidad.

Las muestras de apoyo destacaron la valentía con la que Mariana ha enfrentado su lucha contra el cáncer, convirtiendo este emotivo suceso en uno de los temas más comentados de la jornada en el ámbito del entretenimiento.