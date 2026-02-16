‘Cumbres borrascosas’: de qué trata, reparto y críticas

La nueva adaptación de Cumbres borrascosas revive el clásico literario con elenco internacional, tono gótico y opiniones divididas tras su estreno

La nueva adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas busca acercar a nuevas generaciones una de las historias románticas más intensas de la literatura universal. La cinta retoma el drama clásico ambientado en los páramos ingleses y presenta una reinterpretación moderna de la relación entre Heathcliff y Catherine, personajes marcados por un amor complejo, conflictos sociales y diferencias familiares.

La película es dirigida por Emerald Fennell y forma parte de una nueva ola de producciones que buscan actualizar clásicos literarios con un estilo visual contemporáneo y narrativas más accesibles para el público actual.

La historia se desarrolla en un ambiente rural donde dos familias enfrentan tensiones emocionales y sociales. La trama gira en torno a la intensa conexión entre sus protagonistas, marcada por decisiones que transforman sus vidas y las de quienes los rodean. La película mantiene el tono dramático y gótico característico de la obra original, con énfasis en la pasión, la obsesión y las consecuencias del orgullo.

La clasificación proyectada PG-13 responde a su temática dramática, algunas escenas de tensión emocional y elementos relacionados con relaciones conflictivas entre los personajes. La película ya se estrenó en México.

El reparto incluye a Jacob Elordi en el papel de Heathcliff y a Margot Robbie como Catherine Earnshaw, dos actores que han ganado notoriedad en la industria cinematográfica en los últimos años. La combinación de ambos intérpretes ha sido uno de los principales factores que han generado interés en la producción.

Esta versión no ha sido de las mejores calificadas por los críticos, pues hasta el momento, en Rotten Tomatoes tiene un 63% de aprobación con 230 reseñas, mientras que en la plataforma IMDb con 5 mil 700 reseñas tiene una calificación de 6.3, aunque cabe mencionar que por su reciente lanzamiento las cifras pueden ascender o descender.

¿En qué se basa ‘Cumbres borrascosas’ y quién escribió el libro original?

Cumbres borrascosas es una novela escrita por Emily Brontë y publicada en 1847 bajo el seudónimo Ellis Bell. La obra es considerada un clásico de la literatura inglesa y destaca por su estilo narrativo oscuro, su estructura compleja y su exploración de emociones humanas intensas.

La novela narra la relación entre Heathcliff y Catherine, dos personajes cuya conexión está marcada por el amor, el resentimiento y las barreras sociales. La historia se desarrolla a lo largo de varias generaciones y retrata cómo las decisiones de sus protagonistas impactan a sus familias y comunidades.

A lo largo de los años, el libro ha sido adaptado en múltiples ocasiones para cine y televisión. En términos generales, las adaptaciones suelen simplificar la narrativa original, ya que la novela utiliza narradores múltiples y saltos temporales que resultan complejos para trasladar a la pantalla. También se han observado variaciones en la representación de Heathcliff, quien en algunas versiones es retratado con mayor romanticismo que en la obra original.

¿Qué calificaciones han recibido otras adaptaciones cinematográficas?

Las versiones anteriores de Cumbres borrascosas han tenido recepciones variadas entre la crítica y el público. La adaptación de 1939, protagonizada por Laurence Olivier y Merle Oberon, es considerada una de las más reconocidas. Esta película cuenta con una calificación cercana al 96% en Rotten Tomatoes y una valoración aproximada de 7.5 sobre 10 en IMDb.

Otra versión destacada es la de 1992, dirigida por Peter Kosminsky, que recibió una recepción más moderada. En Rotten Tomatoes obtuvo alrededor de 67% de aprobación, mientras que en IMDb mantiene una calificación cercana al 6.7 sobre 10.

La adaptación de 2011, dirigida por Andrea Arnold, adoptó un enfoque más realista y visualmente crudo. Aunque fue reconocida por su propuesta artística, su recepción fue más dividida, con una puntuación aproximada de 70% en Rotten Tomatoes y una valoración cercana al 6 sobre 10 en IMDb.

Estas diferencias muestran cómo cada adaptación ha reinterpretado el clásico desde distintas perspectivas narrativas y visuales, lo que mantiene vigente el interés por la historia.