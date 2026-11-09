Cuestiona Sasha Sokol críticas tras litigio con productor

La cantante lanzó preguntas públicas sobre la tendencia de culpar a las víctimas de abuso infantil y a sus familias tras un fallo judicial.

Sasha Sokol volvió a pronunciarse sobre el caso que mantiene con Luis de Llano. Este domingo 8 de noviembre, la cantante publicó un mensaje en sus redes sociales para cuestionar los comentarios que ha recibido después de hacer pública la situación de abuso que vivió durante su adolescencia.

A través de su cuenta de X, la intérprete compartió cinco preguntas dirigidas a quienes la critican y cuestionan su historia. Entre ellas planteó por qué una víctima de abuso infantil puede tardar en comprender lo que vivió, por qué es juzgada cuando decide hablar y por qué algunas personas terminan responsabilizando a sus padres.

Reflexiones y cuestionamientos hacia el juicio público

Una de las preguntas que más llamó la atención fue.

“¿Por qué la gente tiende a culpar a los padres de la víctima?”.

Sasha también cuestionó por qué resulta más fácil juzgar que intentar comprender lo que atraviesan quienes han vivido una situación de este tipo.

Antes de compartir estas reflexiones, la cantante publicó otro mensaje en el que retomó la conocida plegaria de la serenidad.

“Dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar. La serenidad para soltar lo que no puedo cambiar. La sabiduría para entender la diferencia”.

Rechazo al video de disculpa y seguimiento del proceso judicial

Sus publicaciones llegan después de la controversia que generó el video de disculpa difundido por Luis de Llano el pasado 4 de noviembre. Sasha rechazó ese mensaje al asegurar que no corresponde al texto ordenado por el tribunal y que, además, no reconoce que ella tenía 14 años cuando comenzaron los hechos ni la posición de poder que tenía el productor.

Cabe recordar que la resolución judicial confirmó la responsabilidad civil de Luis de Llano por daño moral y estableció medidas de reparación para Sasha. La cantante ha señalado que continuará buscando que se cumpla íntegramente la sentencia y que ahora también llevará el caso por la vía penal. Con este nuevo mensaje, vuelve a poner sobre la mesa la importancia de escuchar a las víctimas sin juzgarlas ni responsabilizarlas por lo que vivieron.