¡Cuenta regresiva! lista de los famosos en La Granja VIP 2

Una de las incorporaciones más recientes es Natalia Alcocer, quien recibió su bienvenida como nueva granjera durante la Gran Final de MasterChef 24/7

La Granja VIP está a punto de regresar a la televisión mexicana con una segunda temporada que pondrá a un grupo de celebridades lejos de los reflectores y frente a una experiencia completamente distinta: vivir y trabajar en el campo.

TV Azteca prepara el estreno para este domingo 6 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas por Azteca UNO, nuevamente con Adal Ramones y Kristal Silva como conductores.

La nueva edición del reality buscará poner a prueba la resistencia física de sus participantes, pero también su capacidad para convivir, establecer alianzas y enfrentar las estrategias de sus compañeros.

Natalia Alcocer se suma a La Granja VIP 2

Una de las incorporaciones más recientes es Natalia Alcocer, quien recibió su bienvenida como nueva granjera durante la Gran Final de MasterChef 24/7.

La conductora, actriz e influencer cuenta con experiencia en programas de telerrealidad y ahora deberá enfrentarse a las exigencias de la vida rural.

¿Qué tendrán que hacer los participantes?

Los famosos deberán dejar de lado durante un tiempo las comodidades a las que están acostumbrados para hacerse cargo de distintas tareas propias de una granja.

Entre sus responsabilidades estarán el cuidado de animales, el mantenimiento de las instalaciones y el cumplimiento de las labores necesarias para mantener en funcionamiento el lugar.

Además de las tareas físicas, la convivencia será uno de los elementos centrales del programa, ya que los participantes tendrán que formar alianzas y enfrentar las estrategias de sus compañeros para permanecer en la competencia.

Estos son los famosos confirmados

A pocos días del estreno, la producción ha revelado parte de la lista de celebridades que participarán en esta segunda temporada. Sin embargo, todavía mantiene en secreto la identidad de siete participantes más.

Carlos Trejo

Conocido como “El Cazafantasmas”, Carlos Trejo llegará al reality después de hacerse conocido por sus investigaciones sobre fenómenos sobrenaturales y por su rivalidad con Alfredo Adame.

Ivonne Montero

La actriz y cantante cuenta con una amplia trayectoria en televisión y también tiene experiencia dentro de los realities.

Kenny Avilés

La vocalista y líder de Kenny y los Eléctricos llevará su experiencia dentro del rock mexicano a un escenario completamente diferente, donde tendrá que adaptarse a las exigencias del trabajo rural.

Kevyn Contreras “El Bicolor”

El comediante y creador de contenido se integrará al programa con su sentido del humor como uno de los elementos que podrían marcar su participación.

Kunno

El influencer y creador de contenido dejará temporalmente las redes sociales para enfrentarse a las actividades de una granja.

Rafael Mercadante

Actor, cantante y conductor, Mercadante cambiará los foros y escenarios por las labores relacionadas con la vida en el campo.

Fernando Lozada

El influencer fitness, egresado de Diseño Industrial, formará parte de esta edición después de haber participado en realities como Acapulco Shore.

María Karunna

La cantante y bailarina, reconocida por su trayectoria con Caló, se incorporará a la competencia después de formar parte del grupo junto con su hermana Maya Karuna.

Niurka Marcos

La actriz, cantante y bailarina cubana será una de las figuras que podrían llamar la atención dentro del reality debido a su personalidad directa y a su facilidad para protagonizar momentos polémicos.

Mónica Escobedo

La comediante y posteriormente participó en producciones como La Culpa es de la Malinche, Drunk History: El lado borroso de la historia, Bar Central y Sigue la Risa.

Daniela Alexis “La Bebeshita”

La conductora e influencer es conocida por su participación en Enamorándonos.

Abigail Pak “La Coreañera”

La artista y multiinstrumentista conocida como “La Coreañera” es reconocida en redes sociales por su trabajo dentro de la cumbia en México.

¿Quiénes estarán al frente del reality?

La conducción de La Granja VIP 2 estará nuevamente a cargo de Adal Ramones y Kristal Silva, quienes acompañarán el desarrollo de la competencia y la convivencia de los participantes.

El programa también contará con un panel de críticos integrado por Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero, mientras que Mallezaa tendrá una participación enfocada en los contenidos digitales.