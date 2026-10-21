Cuarta mujer denuncia a Russell Brand por agresión sexual

Durante su testimonio ante un tribunal de Londres, describió el episodio como violento y aseguró que no se sintió en condiciones de denunciarlo en aquel momento

Una cuarta mujer denunció una presunta agresión sexual por parte del actor y comediante Russell Brand, ocurrida cuando trabajaba en Capital Radio a principios de los años 2000.

Durante su testimonio ante un tribunal de Londres, describió el episodio como violento y aseguró que no se sintió en condiciones de denunciarlo en aquel momento.

La declaración se presentó este martes durante el juicio penal que enfrenta Brand en el Tribunal de la Corona de Southwark. El acusado se ha declarado inocente de los cargos y ha negado todas las acusaciones en su contra.

La denunciante relata el presunto ataque en Capital Radio

Según el testimonio recogido por Sky News, la mujer situó los hechos durante el verano de 2004 o 2005, cuando cumplía una jornada laboral habitual en las oficinas de Capital Radio.

La denunciante declaró que se encontró con Brand después de que él saliera de una habitación. Afirmó que el comediante se abalanzó sobre ella, la sujetó por la cara y presionó su cuerpo contra el suyo, obligándola a retroceder.

De acuerdo con su relato, Brand la empujó contra una pared y comenzó a besarla mientras le tocaba los pechos y los glúteos. La mujer describió la situación como «violenta», «desordenada» y «frenética», y señaló que él la mantenía inmovilizada con el cuerpo.

La denunciante también aseguró que el actor estaba acompañado por una mujer y tres hombres, quienes, según su versión, no intervinieron durante el episodio.

La mujer denunció los hechos en 2023

La mujer explicó ante el tribunal que logró apartar a Brand y le exigió que se marchara. Según su testimonio, él retrocedió y se rio, mientras uno de los hombres presentes también comenzó a reírse.

Después del presunto incidente, salió del edificio para fumar un cigarrillo. Dijo que se sentía conmocionada y aturdida, pero que en aquel momento no contó lo sucedido a nadie.

La denunciante afirmó que decidió presentar una denuncia en 2023, después de ver unos minutos de un documental de Channel 4 sobre las acusaciones contra Brand.

Durante el interrogatorio de la defensa, el abogado Ian Winter KC cuestionó que la mujer no recordara con precisión el año de los hechos y le preguntó cómo podía identificar a Brand si nunca lo había conocido personalmente. Ella respondió que sabía quién era y sostuvo que no estaba inventando su acusación.

La denunciante describe el ambiente laboral de aquella época

Al explicar por qué no había informado de lo ocurrido a Capital Radio, la mujer afirmó que no consideraba que el entorno laboral fuera propicio para hablar de una experiencia de ese tipo.

Según su declaración, existía una cultura en la que las mujeres eran juzgadas por su vestimenta o apariencia, y temía que sus compañeros minimizaran lo sucedido en lugar de creerle.

La denunciante también manifestó que no sentía que tuviera a alguien de confianza con quien hablar sobre el presunto ataque.

Otra mujer declara por un presunto incidente ocurrido en 2009

Durante la misma jornada, el tribunal escuchó el testimonio de otra denunciante, identificada en el proceso como la sexta mujer del caso. La presunta agresión habría ocurrido en 2009, cuando ella tenía veintitantos años y trabajaba para Channel 4.

La mujer contó que dos compañeros varones le dijeron que Brand solo continuaría trabajando si ella le daba un masaje. Según su versión, el actor terminó colocando la cabeza sobre su regazo, con la nariz y la boca cerca de sus genitales.

La denunciante aseguró que quedó en estado de shock y buscó ayuda de los compañeros presentes, pero, al no ver una respuesta de su parte, sintió que debía afrontar la situación por sí misma.

¿De qué se acusa a Russell Brand?

El proceso penal contra Brand incluye tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente, relacionados con presuntos incidentes que involucran a seis mujeres entre 1999 y 2009.

Las declaraciones de las denunciantes forman parte de las pruebas que escucha el tribunal. Brand ha negado las acusaciones y se ha declarado inocente de los cargos que enfrenta.