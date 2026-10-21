Cuarón defiende el cine clásico mexicano en el FICM

El capitalino reconoció la labor de la Filmoteca de la UNAM, que con su archivo fílmico conserva más de 50.000 títulos y alrededor de 400.000 latas de película

El director mexicano Alfonso Cuarón defendió este martes la conservación del cine clásico mexicano y el papel de las instituciones de educación pública en el acercamiento de los jóvenes a la industria cinematográfica, tras recibir la Medalla Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las principales distinciones del cine nacional.

“El trabajo de conservación y de restauración es fundamental. Mucho se habla de los cambios que está viviendo el cine en sus paradigmas, entre los métodos digitales, la exhibición y las plataformas, pero hay algo más grave todavía: la supervivencia de las grandes obras del pasado”, expresó el cineasta de 64 años.

Además, el capitalino quiso reconocer la labor de la Filmoteca de la UNAM, que con su archivo fílmico conserva más de 50.000 títulos y alrededor de 400.000 latas de película en el acervo más grande de Latinoamérica y que contiene joyas cinematográficas como el negativo original de ‘Los olvidados’ (1950) de Luis Buñuel.

“Todas las películas tienen una agencia de caducidad en términos de su resolución. Y se necesita un trabajo de restauración para que esas joyas de (Luis) Alcoriza, de Buñuel o de (Roberto) Gavaldón se sigan viendo para las próximas generaciones”, aseveró.

Para el director de cintas ganadoras del Óscar como ‘Gravity’ (2013) o ‘Roma’ (2018), su experiencia universitaria fue “fundamental” en su carrera fílmica y es por ello que quiso destacar el trabajo que la institución hace y agradecer el primer premio que recibe de su universidad en los más de 45 años de carrera profesional del mexicano.

El artista se une de esta manera a otros cineastas como Terry Gilliam o el también mexicano Guillermo del Toro, quien en esta misma edición recibió el mismo galardón y aceptó la invitación del FICM en un gesto de apoyo a la industria del cine mexicano y al trabajo artístico de los más jóvenes.