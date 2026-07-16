¿Cuándo se estrena de 'Nadie nos va a extrañar 2'?

La plataforma presentó el primer tráiler de la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar, serie mexicana que regresará el próximo 7 de agosto de 2026

La plataforma de streaming presentó el primer tráiler de la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar, serie mexicana que regresará el próximo 7 de agosto de 2026 con ocho nuevos episodios y una historia que retoma el destino de sus protagonistas tras los acontecimientos del final de la primera entrega.

El avance muestra que Alex, Marifer, Tenoch y Daniela continúan enfrentando las consecuencias de la muerte de Memo, mientras intentan mantener vivo el negocio clandestino que construyeron juntos.

Sin embargo, la llegada de un nuevo competidor pondrá en riesgo todo lo que han conseguido, justo cuando deben decidir qué camino seguir después de concluir la preparatoria.

¿De qué tratará la segunda temporada?

La nueva entrega se desarrolla durante el último año de preparatoria del grupo de amigos en la Ciudad de México de los años noventa.

Los personajes deberán afrontar el duelo, las tensiones dentro de su amistad y la incertidumbre que representa el inicio de la vida adulta.

Además de enfrentar la competencia que amenaza su negocio de venta de tareas y exámenes, los jóvenes tendrán que resolver los conflictos personales que quedaron abiertos al final de la temporada anterior y descubrir si su amistad logrará sobrevivir a los cambios que están por venir.

Estreno mundial con ocho episodios

Prime Video confirmó que la segunda temporada estará disponible a partir del 7 de agosto de 2026. Los ocho capítulos serán liberados el mismo día, permitiendo que los seguidores puedan ver la historia completa desde su estreno.

La producción de The Immigrant estará disponible en más de 240 países y territorios, siguiendo la estrategia utilizada con la primera temporada, que permaneció durante 18 semanas dentro del Top 10 de la plataforma en México.

La dirección vuelve a estar en manos de Catalina Aguilar Mastretta y Samuel Kishi Leopo, mientras que el guion fue desarrollado nuevamente por Adriana Pelusi y Gibrán Portela.

La producción ejecutiva está encabezada por Silvana Aguirre, junto con Camila Jiménez y Ana Graciela Ugalde Torres, quienes continúan al frente del proyecto.

Nicolás Haza (Alex), Camila Calónico (Marifer), Virgilio Delgado (Tenoch) y Macarena Oz (Daniela) regresan como protagonistas para continuar la historia.

También repiten en el elenco Alejandro Puente, Ernesto Laguardia y Edu Maruri en papeles recurrentes. La serie, además, llega después de haber obtenido reconocimiento en los Premios Aura 2025, donde Axel Madrazo, intérprete de Memo, recibió el premio a Revelación Actoral del Año.

Julieta Venegas estrena una canción inédita

Uno de los principales atractivos de esta temporada será el lanzamiento de "Sentimiento raro", una canción original de Julieta Venegas creada para la serie.

La colaboración da continuidad al trabajo realizado en la primera entrega, cuando A dónde va el viento se convirtió en una de las canciones más escuchadas de la cantante en plataformas digitales tras el estreno de la producción.

Además de la música original, la banda sonora mantendrá la presencia de éxitos de la década de los noventa, reforzando el ambiente nostálgico que caracteriza a la serie y acompañando la despedida de los protagonistas de su etapa escolar.