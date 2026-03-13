¿Cuándo estrenarán la secuela de Las guerreras Kpop?

Los creadores señalaron que la continuación permitirá ampliar la historia y explorar nuevos elementos dentro del universo de la saga. Te contamos los detalles.

Netflix confirmó el desarrollo de la secuela de Las guerreras Kpop, la película animada que combina música pop coreana con aventuras sobrenaturales y que se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes del streaming. El nuevo proyecto volverá a reunir al equipo creativo original y marcará el inicio de una nueva etapa dentro del universo de la historia.

La plataforma anunció que Maggie Kang y Chris Appelhans dirigirán nuevamente la película, retomando el relato que sigue a un grupo ficticio de K-pop que combate fuerzas demoníacas mientras mantiene su carrera musical.

Netflix confirma secuela del fenómeno animado

El anuncio fue acompañado por declaraciones de ejecutivos de la compañía, quienes destacaron el impacto que la película tuvo en la audiencia internacional.

“Con Las guerreras Kpop, Maggie y Chris no solo llegaron a la audiencia, encendieron un fandom global que cruzó idiomas, generaciones y géneros”, afirmó Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix.

La ejecutiva agregó que la empresa busca ampliar el universo narrativo creado por los realizadores junto con sus socios de producción.

“Estamos increíblemente orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprendan y deleiten a los fans de todo el mundo”.

La historia que mezcla K-pop con fantasía sobrenatural

La primera entrega, estrenada en 2025, sigue a HUNTR/X, un grupo femenino ficticio de K-pop que lleva una doble vida. Mientras domina los escenarios y las listas musicales, sus integrantes también luchan en secreto contra fuerzas demoníacas que amenazan a sus seguidores.

Las protagonistas, Rumi, Mira y Zoey, enfrentan a una inesperada amenaza cuando aparece una boyband rival conocida como Saja Boys, que en realidad está formada por demonios disfrazados que buscan apoderarse de las almas de sus fans.

Un éxito de audiencia y también en la música

El concepto que mezcla musical, fantasía y cultura pop se convirtió en un fenómeno global. Según datos difundidos por la plataforma, la película superó 500 millones de visualizaciones desde su estreno y se posicionó como la película más popular en la historia del servicio de streaming.

El impacto también se trasladó al ámbito musical. El grupo ficticio HUNTR/X alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 y la canción “Golden” recibió diversos reconocimientos en la industria.

La película también acumuló 13 nominaciones a los Annie Awards, los premios más relevantes del cine de animación, y fue considerada en distintas ceremonias de la industria.

La secuela podría tardar varios años en llegar

Por ahora, Netflix no ha anunciado una fecha oficial de estreno para la secuela. Reportes previos de la industria apuntan a que el proyecto podría llegar a la pantalla hacia finales de la década, debido al largo proceso creativo que requieren las producciones animadas de gran escala.

Los creadores señalaron que la continuación permitirá ampliar la historia y explorar nuevos elementos dentro del universo de la saga.