¿Cuándo es la nueva fecha de estreno de 'Batman 2'? esto sabemos

La película llegará a las salas casi seis años después del estreno de The Batman, producción protagonizada por Robert Pattinson que debutó en marzo de 2022

La espera para el regreso del Caballero Oscuro se extenderá aún más. Matt Reeves confirmó que The Batman Part II volverá a retrasar su estreno y ahora llegará a los cines el 18 de febrero de 2028, una nueva fecha que prolonga el lanzamiento de una de las secuelas más esperadas por los seguidores del personaje.

Con este ajuste en el calendario, la película llegará a las salas casi seis años después del estreno de The Batman, producción protagonizada por Robert Pattinson que debutó en marzo de 2022 y marcó el inicio de una nueva etapa para el héroe de Ciudad Gótica.

Matt Reeves anuncia la nueva fecha

El director Matt Reeves fue el encargado de dar a conocer el cambio de estreno a través de Vimeo. Junto con el anuncio, compartió las primeras imágenes de prueba de cámara que muestran el regreso de Robert Pattinson enfundado nuevamente en el traje del Caballero Oscuro.

Las imágenes representan el primer vistazo oficial al protagonista desde que comenzó el desarrollo de la secuela, cuya producción ha enfrentado diversos retrasos desde su anuncio.

Robert Pattinson vuelve como Batman

Robert Pattinson retomará el papel de Batman en esta segunda entrega, continuando la historia iniciada en la película estrenada en 2022.

Además del actor británico, el elenco estará integrado por Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, reconocido por su participación en Juego de Tronos, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch.

Con el nuevo calendario, The Batman Part II llegará a los cines el 18 de febrero de 2028, casi seis años después de la primera película de la saga dirigida por Matt Reeves.

El anuncio también estuvo acompañado por el primer material de prueba de cámara del regreso de Robert Pattinson, ofreciendo un adelanto de lo que será la esperada continuación de la historia del Caballero Oscuro.