¿Cuál es el menú de la prestigiosa fiesta tras los Oscar 2026?

La noche de los premios Óscar no termina cuando se apagan las cámaras. Tras la ceremonia, la industria del cine se reúne en el Governors Ball, una cena donde el menú se convierte en protagonista. Para esta edición, el chef Wolfgang Puck vuelve a dirigir la propuesta gastronómica por trigésimo segundo año consecutivo, acompañado por su hijo Byron Puck, con un despliegue culinario diseñado para cerca de mil invitados.

El menú reúne ingredientes exclusivos, platos icónicos y vinos de alta gama que buscan representar lo mejor de la cocina internacional. Desde carne japonesa de máxima calidad hasta postres inspirados en la estatuilla dorada, cada detalle forma parte de la experiencia gastronómica que acompaña a la gala más importante de Hollywood.

Qué platillos se servirán en el Governors Ball de los Óscar

Entre los platillos más esperados del menú del Governors Ball destaca el famoso pastel de pollo de Wolfgang Puck, una receta que se ha convertido en tradición dentro de la fiesta posterior a los premios Óscar. Este platillo forma parte del repertorio del chef desde hace décadas y ha conquistado a invitados de todo el mundo.

La receta incluso llegó a llamar la atención del príncipe Alberto de Mónaco durante una visita a la gala.

“Vino a los Óscar, comió el pastel de pollo y dijo: 'Vamos a abrir un restaurante en Montecarlo para servir este pastel de pollo'”.

Desde entonces, el platillo se mantiene como una de las preparaciones que no pueden faltar en la mesa de esta celebración anual.

Wagyu A5 y carne japonesa premium en el menú de los Oscar 2026

Otro de los elementos centrales del menú será el Wagyu A5, considerado uno de los cortes de carne de res japonesa de mayor calidad del mundo. Para la cena se transportan alrededor de 60 kilos de esta carne, que será preparada en diferentes presentaciones para los asistentes.

“Traemos la carne especialmente para los Óscar, para poder compartirla con todo el mundo y mostrar de lo mejor que el mundo tiene para ofrecer”.

El menú también se acompaña con una selección de vinos internacionales elegidos para armonizar con cada platillo, en una propuesta que combina técnicas de alta cocina con ingredientes exclusivos.

Postres inspirados en la estatuilla de los Óscar

El apartado dulce también forma parte del espectáculo culinario. Entre los postres destacan las chocolatinas con forma de estatuilla de Óscar, elaboradas con chocolate y bañadas en oro comestible.

Además se prepararán pirámides de macarons y una variedad de helados con sabores como pistacho, avellana y stracciatella. Estas opciones forman parte de una mesa de postres que se convierte en uno de los puntos más fotografiados de la fiesta.

Cómo se prepara la cena para mil invitados en una noche

La organización del banquete requiere un operativo que se coordina durante días. Detrás de los fogones trabajan cerca de 150 chefs, encargados de preparar aproximadamente 25,000 platos en una jornada que inicia desde la mañana del mismo día de la gala.

Durante la semana previa, el equipo realiza pruebas en las cocinas del Dolby Theatre para asegurar que cada receta pueda ejecutarse con precisión durante la celebración.

“Es como una máquina bien aceitada. Y realmente se lo debes a los 150 chefs que están en la cocina esa noche, asegurándose de que 25.000 platos salgan a tiempo”.

La logística, el trabajo del equipo y la experiencia acumulada durante más de tres décadas permiten que el banquete del Governors Ball se mantenga como una de las tradiciones gastronómicas más reconocidas dentro de la temporada de premios en Hollywood.