¿Cuál es el estado de salud de Laura Flores tras hospitalización?

Ante rumores de una posible enfermedad grave, la actriz utilizó sus redes sociales para desmentir que padezca cáncer y tranquilizar a sus seguidores.

La actriz y cantante Laura Flores informó que tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia debido a complicaciones relacionadas con sus implantes mamarios. La noticia fue dada a conocer por la propia artista a través de sus redes sociales, donde explicó lo ocurrido y aclaró diversas especulaciones sobre su estado de salud.

La publicación generó preocupación entre sus seguidores, quienes expresaron mensajes de apoyo luego de que la intérprete compartiera detalles sobre el procedimiento médico al que fue sometida durante la semana.

¿Qué le pasó a Laura Flores?

De acuerdo con la actriz, el pasado 17 de junio fue intervenida quirúrgicamente después de que su organismo presentara una reacción adversa relacionada con los implantes mamarios que portaba desde hace varios años.

La famosa explicó que los especialistas determinaron retirar las prótesis para evitar posibles complicaciones y favorecer su recuperación.

"Este Miércoles 17 de Junio fui intervenida, me retiraron los implantes mamarios ya que mi cuerpo los rechazó, estoy bien de salud", compartió Laura Flores en su cuenta de Instagram.

Según explicó, la situación fue detectada oportunamente gracias a la atención médica que recibió, lo que permitió actuar con rapidez antes de que el problema se agravara.

Laura Flores aclara rumores sobre cáncer

Tras darse a conocer la cirugía, comenzaron a circular versiones sobre una posible enfermedad grave. Ante ello, la actriz utilizó sus redes sociales para desmentir que padezca cáncer y tranquilizar a sus seguidores.

"NO ES CANCER gracias a Dios y gracias al Dr Fernando Molina Montalva, cirujano plástico y reconstructivo, por su profesionalismo y la rapidez con que me atendió", escribió.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Flores?

La actualización más reciente compartida por la artista indica que su recuperación avanza favorablemente. Laura Flores señaló que la intervención fue exitosa y agradeció tanto al personal médico como a las personas que le han enviado mensajes de apoyo.

Por ahora, la actriz permanece enfocada en su proceso de recuperación y espera retomar gradualmente sus actividades profesionales una vez que reciba la autorización de sus médicos. Hasta el momento no se han reportado complicaciones posteriores a la cirugía.