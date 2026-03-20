¿Cuál es el estado de salud de ‘La Güereja’ tras desmayo?

La actriz sufrió un percance que encendió las alarmas entre sus seguidores; ella rompe el silencio y habla sobre lo sucedido

El estado de salud de María Elena Saldaña, conocida como ‘La Güereja’, generó atención luego de que la actriz sufriera un desmayo durante un evento público en la Ciudad de México.

El incidente encendió las alarmas entre seguidores y figuras del espectáculo, quienes comenzaron a cuestionar su condición actual.

Desmayo en evento público genera preocupación

El percance ocurrió durante la presentación del tema “Culpable o Inocente”, colaboración entre Lucía Méndez y Alicia Villarreal. De acuerdo con reportes, la actriz se desvaneció repentinamente mientras se encontraba sentada.

Testigos señalaron que el episodio estuvo acompañado por un golpe al caer, lo que generó una reacción inmediata de quienes se encontraban cerca, quienes acudieron a auxiliarla.

Los primeros informes apuntan a que el desmayo fue provocado por un mareo y una baja de presión, sin que hasta el momento se reporten complicaciones mayores.

‘La Güereja’ reaparece y explica qué ocurrió

La actriz reapareció en redes sociales tras el incidente y compartió que su estado de salud es estable, además de que asistió a la presentación de “Matilda: El Musical”, donde también ofreció detalles sobre lo sucedido durante el evento que encendió la preocupación.

En entrevista, explicó que el desmayo estuvo relacionado con un accidente al intentar levantarse de su asiento, lo que derivó en el mareo que provocó su caída.

“Estaba sentada en una banquita giratoria. Entonces me paro, pero tenía un escalón el sillón, no lo vi, me tropiezo, me agarro para detenerme y la madre esa se dio la vuelta. Me fui para atrás, como me dio el jalón, sí sentí que me mareé”.

Con estas declaraciones, la actriz descartó que el episodio esté relacionado con una condición más grave y aclaró que se trató de una situación accidental.

¿Qué enfermedades padece 'La Guereja'?

La comediante ha compartido previamente que vive con hiperlaxitud ligamentaria, una condición que provoca inestabilidad en las articulaciones y facilita lesiones como luxaciones.

“Los ligamentos les da por hacer huelga… entonces pues no te tienen bien”.

Este padecimiento le ha ocasionado accidentes desde joven, incluyendo dislocaciones que, según ha relatado, ha aprendido a tratar por sí misma.

Además, ha mencionado episodios de vértigo severo que han afectado su movilidad en distintos momentos. Durante uno de estos periodos, requirió apoyo constante de su familia para realizar actividades cotidianas.

La actriz también ha explicado que, desde su infancia, ha sido evaluada por un crecimiento distinto al promedio, sin que se haya determinado un diagnóstico específico.