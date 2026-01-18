Cuál es el estado de salud de Federica Quijano tras fracturarse

La integrante de Kabah fue sometida a una cirugía en la que necesito injerto de donante fallecido luego de sufrir un accidente en la mano durante visita a CDMX

La cantante Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un accidente doméstico que le provocó una lesión grave en una extremidad. El incidente derivó en una cirugía especializada que incluyó un injerto, de acuerdo con información difundida en un programa de espectáculos.

Los detalles sobre su estado de salud se dieron a conocer cuando se informó que la artista requirió atención médica inmediata debido a la magnitud de las lesiones sufridas dentro de su domicilio.

¿Cómo ocurrió el accidente doméstico de Federica Quijano?

Según lo informado, el accidente ocurrió cuando Federica Quijano realizaba reparaciones en muebles de su hogar que presentaban fallas menores. Durante estas labores, uno de los muebles colapsó de manera repentina y cayó directamente sobre su mano.

El impacto le provocó una fractura severa en el pulgar, lo que hizo necesaria su hospitalización inmediata. Tras ser evaluada por especialistas, se determinó que el daño no solo afectó el hueso, sino también tejidos y estructuras internas, lo que complicó el tratamiento inicial.

¿Por qué fue necesaria una cirugía con injerto?

Después de realizar diversos estudios médicos, el equipo de especialistas concluyó que la lesión requería una intervención quirúrgica para reconstruir la zona afectada. Se informó que el procedimiento incluyó un injerto proveniente de un donante fallecido, debido a la magnitud del daño.

Este tipo de cirugía se utiliza cuando las estructuras óseas y tejidos presentan afectaciones que no pueden resolverse únicamente con fijaciones convencionales. La intervención fue realizada en un centro médico especializado, con el objetivo de preservar la funcionalidad de la extremidad.

¿Cuál es el estado de salud actual de la integrante de Kabah?

Tras la cirugía, Federica Quijano fue dada de alta y actualmente se encuentra en proceso de recuperación en su domicilio. La información disponible señala que su evolución ha sido favorable y que continúa bajo supervisión médica.

Durante este periodo, permanece acompañada por su pareja, la doctora Vanessa Rodríguez Parés, quien se ha encargado de brindarle los cuidados necesarios durante la etapa inicial de su rehabilitación, conforme a las indicaciones de los especialistas.

¿Dónde se recupera Federica Quijano tras el accidente?

Se dio a conocer que la cantante permanece en la Ciudad de México, a pesar de que su residencia principal se encuentra en Mérida, Yucatán. La decisión de quedarse en la capital responde a la necesidad de seguimiento médico especializado, debido a la complejidad del procedimiento al que fue sometida.

Los médicos que atienden su caso continúan monitoreando su evolución para prevenir complicaciones durante el proceso de rehabilitación, el cual será clave para la recuperación de la movilidad en la extremidad afectada.