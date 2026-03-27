Cruz 'N' es prófugo de la justicia al no acudir a audiencia

Hasta el momento, no se ha confirmado su paradero ni si enfrentará nuevas medidas legales, mientras el caso continúa en desarrollo.

El productor musical Cruz Martínez fue declarado prófugo de la justicia luego de no presentarse a una audiencia clave dentro del proceso legal que enfrenta con Alicia Villarreal.

De acuerdo con reportes, su ausencia injustificada llevó a que un juez determinara que se sustrajo de la acción de la justicia, por lo que la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión en su contra.

Este proceso legal deriva de la denuncia interpuesta por Alicia Villarreal, quien lo acusó de presunta violencia familiar, un caso que ha generado atención mediática desde 2025.

Faltas previas complican el proceso

Además, no es la primera vez que Martínez falta a una audiencia, ya que anteriormente también había generado retrasos en el proceso, lo que ha complicado el avance del caso.

¿Qué sigue en el caso de Cruz Martínez?

Hasta el momento, no se ha confirmado su paradero ni si enfrentará nuevas medidas legales, mientras el caso continúa en desarrollo y mantiene expectativa en torno a su situación jurídica.