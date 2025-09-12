Cruz Martínez llega al Poder Judicial para su vinculación

El músico llegó para su vinculación a proceso por los delitos de robo, violencia intrafamiliar e intento de feminicidio contra Alicia Villarreal.

El músico y productor Cruz Martínez ingresó la mañana de este jueves al Poder Judicial de Nuevo León para su vinculación a proceso por los delitos de robo, violencia intrafamiliar e intento de feminicidio contra Alicia Villarreal. En el mes de julio el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal otorgó una suspensión a Cruz Martínez, líder de Kumbia Kings, que lo protege temporalmente de una orden de aprehensión emitida en su contra. En ese entonces a través de un comunicado difundido por sus representantes, entre ellos la abogada Camille Vasquez, conocida por el caso de Johnny Depp, Martínez agradeció el respaldo del público y medios, y reiteró su inocencia. "Seguiré luchando con la verdad para defender mi nombre y proteger a mi familia", expresó el productor.