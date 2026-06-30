Cruz Martínez dedica emotivo mensaje para despedir a su madre

Junto con el mensaje, el exintegrante de Kumbia Kings compartió una serie de fotografías de la señora "Gela", como era conocida en su círculo cercano

Cruz Martínez, músico y exmarido de Alicia Villarreal, anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su madre, doña María de los Ángeles.

En una emotiva publicación en Instagram, el también productor reveló que su madre eligió la fecha de su partida, la cual coincidió con el día en que nació uno de sus cinco hijos, quien lamentablemente falleció hace cuatro años.

Junto con el mensaje, el exintegrante de Kumbia Kings compartió una serie de fotografías de la señora "Gela", como era conocida en su círculo cercano.

En las imágenes, se puede ver a doña María en su juventud, así como momentos familiares junto a Cruz y sus hijos, Cruz Ángelo y Félix Stefano, además de una foto con sus cinco hermanos.

“Hoy mi corazón despide a la mujer más importante de mi vida, mi mamá, la mujer que me dio la vida, que me amó con todo su corazón y que, jamás, dejó de luchar, sin importar lo difícil que fuera el camino”, escribió Martínez, quien destacó el esfuerzo de su madre al criar a sus hijos sin el apoyo de una figura paterna. “Como madre soltera, sacaste adelante a cinco hijos, con una fortaleza que solo Dios podía darte; nos enseñaste que la vida no siempre es justa, pero que nunca debemos rendirnos. Nos enseñaste a levantarnos una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida nos golpeara”, agregó.

Cruz enfatizó que fue doña María de los Ángeles quien eligió el día de su muerte, ya que deseaba trascender el mismo día en que nació su hijo Daniel, quien falleció en 2022.

“Hasta en tus últimos momentos nos regalaste una última muestra de ese amor intenso que siempre tuviste por nosotros. Tú misma elegiste tu día de partida..., porque querías ir a darle un abrazo a mi hermano Danny. Estoy seguro que ya están juntos nuevamente, abrazándose en la presencia de Dios”, expresó.

En su mensaje de despedida, Cruz agradeció a su madre por el legado humano que dejó a él y a sus hermanos.