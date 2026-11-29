Seguidores señalaron que la propuesta estética del clip de Shrek 5 luce inferior frente a entregas previas tras el anuncio de DreamWorks.

El lanzamiento de un nuevo adelanto de Shrek 5 volvió a encender la conversación en redes sociales, donde numerosos seguidores de la franquicia criticaron el estilo visual y el diseño de animación mostrado en el clip promocional difundido por las cuentas oficiales de Shrek y DreamWorks bajo la frase "Todo el pantano se acercó para esto".

La reacción recuerda lo ocurrido tras la publicación del primer avance de la cinta, cuando los mismos aficionados señalaron que la nueva propuesta estética lucía inferior respecto a las entregas anteriores de la saga, un señalamiento que ha vuelto a repetirse tras este nuevo vistazo.

Lo que muestra el adelanto y fecha de estreno

En el video promocional, Shrek llega frente a su cabaña en el pantano conduciendo el carruaje con forma de cebolla tirado por un caballo blanco, del cual comienzan a descender uno tras otro Fiona, sus tres hijos ya adolescentes, Pinocho, el Lobo Feroz, los Tres Cerditos, los Tres Ratones Ciegos, los Dronkeys, Dragona y, finalmente, Burro.

Pese a reunir a los personajes más emblemáticos de la franquicia con un tono cómico, el apartado visual volvió a dividir opiniones entre el público. De acuerdo con el anuncio oficial incluido al cierre del avance, Shrek 5 llegará exclusivamente a los cines en el verano de 2027.