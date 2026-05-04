Critican ARMY pocos boletos frente a alta demanda para BTS

De acuerdo con reportes, los boletos se agotaron en menos de 30 minutos, lo que generó frustración entre fans que llevaban horas esperando en la fila digital.

La liberación de boletos para BTS en México volvió a desatar inconformidad entre fans, luego de que miles de personas intentaran conseguir entradas en una nueva fase de venta que se realizó y que, nuevamente, terminó en cuestión de minutos.

La llamada “liberación de producción”, en la que se ponen a disposición boletos previamente bloqueados o cancelados, generó altas expectativas entre el ARMY. Sin embargo, la experiencia repitió problemas ya señalados en procesos anteriores.

¿Qué pasó con la liberación de boletos de BTS?

Durante la jornada, usuarios reportaron filas virtuales que superaban las 100,000 personas, lo que dificultó el acceso a las entradas disponibles, que eran limitadas para las tres fechas programadas en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes, los boletos se agotaron en menos de 30 minutos, lo que generó frustración entre fans que llevaban horas esperando en la fila digital.

Esta etapa correspondió a un número reducido de entradas, lo que incrementó la competencia entre usuarios que buscaban asegurar un lugar en los conciertos.

Fans denuncian nuevas irregularidades en el proceso

Tras la venta, en redes sociales comenzaron a circular múltiples quejas sobre fallas en el sistema, accesos intermitentes y posiciones que no avanzaban en la fila, situaciones que ya habían sido señaladas en procesos anteriores.

El fenómeno no es nuevo. Desde las primeras fases de venta, miles de fans han denunciado inconsistencias en la compra de boletos, así como dificultades para completar el proceso pese a estar dentro de la fila virtual.

Además, la alta demanda ha provocado que los boletos se agoten en tiempos récord, lo que ha alimentado la percepción de falta de claridad en el sistema.

Alta demanda vuelve a rebasar la oferta

Los conciertos de BTS en México, programados para mayo de 2026, han generado una expectativa masiva, con millones de personas intentando conseguir entradas frente a una disponibilidad limitada.

En procesos anteriores, incluso se reportaron cifras de más de un millón de usuarios en fila virtual, lo que evidencia la magnitud del interés por el grupo surcoreano.