Critican a Peso Pluma por aventar agua a fan en concierto

El cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, se encuentra en el ojo del huracán después de protagonizar dos incidentes controvertidos en un reciente concierto en Arlington, Texas.

Las redes sociales estallaron con indignación tras la humillación a un fan y el lanzamiento de un monitor al público. Aquí te contamos todos los detalles.

Humillación a fan en pleno concierto

Durante un show privado el pasado 15 de enero, Peso Pluma sorprendió a sus seguidores al humillar a un fan en las primeras filas. Sin previo aviso, el intérprete vació una botella de agua sobre un seguidor, desencadenando reacciones de desconcierto.

Las redes sociales se inundaron con comentarios expresando indignación y desaprobación ante la actitud del artista.

Algunos de los comentarios incluyeron: “Tan bien que me caía, lo bueno que Xavi ya le está ganando”, “Se pasó de lanza”, “Y también lanzó la bebida que estaba en el suelo con el pie”, “Ese es mi ídolo, el que humilla a la gente que le da de tragar”, “Ay no, que feo. Si me caía mal ahora más por no ser nada humilde, pero todo lo que sube baja”.

Sin embargo, algunos fans lo justifican, pues a su parecer el supuesto fan le tocó al cantante la pierna y cerca de sus partes íntimas.

Lanzamiento de monitor en acto descontrolado

En diciembre, Doble P ya había causado polémica por otro video que muestra el momento en que aparentemente tropieza con un monitor, decide arrancarlo y arrojarlo hacia la audiencia.

Este acto provocó aún más indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la falta de profesionalismo y respeto hacia el público.

Comentarios como "Otro Bad Bunny, sin talento y sin valores", y "Qué momento incómodo, incluso para sus músicos que están cumpliendo con su trabajo" reflejaron la consternación generalizada.

Revelaciones impactantes sobre la salud mental de Peso Pluma

En medio de la controversia, Peso Pluma sorprendió a sus seguidores al revelar en una entrevista con 'The New York Times' que enfrenta problemas de salud mental, incluyendo ataques de ansiedad.

A pesar de su reciente éxito y el título de "Rey de la Música Latina", el artista subrayó la importancia de abordar estos problemas y alentó a quienes sufren problemas mentales a buscar ayuda profesional.

"Es muy importante que las personas que tienen problemas mentales sean tratadas y hablen de ello", expresó el cantante, mostrando un lado más vulnerable y humano detrás de su imagen pública.

