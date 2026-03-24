Critican a Natalia Jiménez por usar ambulancia para ir a evento

El caso también abrió el debate sobre posibles consecuencias legales, ya que el uso indebido de ambulancias podría implicar sanciones administrativas.

Natalia Jiménez se encuentra en el centro de la polémica luego de compartir un video en el que muestra cómo utilizó una ambulancia para trasladarse a un evento privado, lo que generó una ola de críticas en redes sociales.

¿Por qué usó una ambulancia?

El hecho ocurrió después de su participación en un evento musical, cuando la cantante se dirigía a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera. En el video, se le ve dentro de la unidad médica mientras se activan las sirenas para facilitar su traslado.

La situación no fue bien recibida por usuarios en redes, quienes cuestionaron el uso de un vehículo destinado a emergencias médicas para fines personales, señalando que este tipo de recursos deben utilizarse exclusivamente para atender situaciones urgentes.

¿Podría haber consecuencias legales?

El caso también abrió el debate sobre posibles consecuencias legales, ya que el uso indebido de ambulancias podría implicar sanciones administrativas o multas, dependiendo de las circunstancias en las que se haya autorizado el traslado.

La cantante no ha fijado postura

Hasta el momento, la cantante no ha emitido una postura oficial ante la controversia. Sin embargo, el tema continúa generando conversación en redes sociales, donde las opiniones se mantienen divididas entre quienes la critican y quienes defienden su decisión.