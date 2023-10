Critican a Mia Khalifa por bromear sobre ataques de Hamás

La ex actriz de cine para adultos, Mia Khalifa, ha vuelto a generar polémica en las redes sociales tras expresar su apoyo al pueblo palestino en medio del conflicto armado en curso entre Israel y Palestina. El enfrentamiento, que ha llevado la situación a un nivel de guerra declarada, ha generado diversas reacciones en todo el mundo, incluyendo figuras públicas como Khalifa.

En una serie de tuits, la estrella de OnlyFans expresó su solidaridad con el pueblo palestino, generando una amplia atención debido a la división de opiniones en torno a este conflicto.

"Estoy al lado de todas las personas que luchan contra la opresión, ahora y siempre. Soy de LÍBANO, ¿estás loco por esperar que esté del lado del colonialismo, maldito extraño?", escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, lo que desató la indignación entre los internautas fue una broma hecha por Khalifa sobre la forma en que el grupo Hamás estaba grabando sus ataques contra Israel.

"¿Puede alguien decirles a los luchadores por la libertad en Palestina que pongan sus teléfonos y filmen en horizontal?", escribió Mia.

Can someone please tell the freedom fighters in Palestine to flip their phones and film horizontal — Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023

También dijo que ella "solo quiero asegurarme de que haya imágenes en 4K de mi gente derribando los muros de la prisión al aire libre en la que se vieron obligados a abandonar sus hogares para que tengamos buenas opciones para los libros de historia que escriben sobre cómo se liberaron del apartheid".

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023

Ante la controversia, la influencer aclaró que sus declaraciones no pretendían incitar a la violencia. "Sólo quiero dejar claro que esta declaración de ninguna manera está incitando a la propagación de la violencia. Dije específicamente luchadores por la libertad porque eso es lo que son los ciudadanos palestinos... luchando por la libertad todos los días", afirmó.

I just want to make it clear that this statement in no way shape or form is enticing spread of violence, I specifically said freedom fighters because that’s what the Palestinian citizens are… fighting for freedom every day https://t.co/U9mLwzqnnT — Mia K. (@miakhalifa) October 9, 2023

El apoyo de Khalifa al pueblo palestino ha generado intensos debates en las redes sociales, reflejando la complejidad y la sensibilidad del conflicto entre Israel y Palestina, que ha llevado a la comunidad internacional a observar con preocupación los eventos en la región del Medio Oriente.

Comentarios