Critican a Jaime Camil por cantar himno de EUA en la Nascar

El actor mexicano, Jaime Camil, se convirtió en el centro de atención el domingo pasado, al ser el encargado de entonar el himno nacional de Estados Unidos, previo al Echopark Automotive Grand Prix, en la Cup Series de Nascar, celebrado en Austin, Texas.

Aunque el actor hizo un gran esfuerzo por dar su mejor interpretación, se equivocó en algunos versos de la letra, lo que generó críticas y burlas por parte de los internautas.

Jaime Camil cantando el Himno Nacional Gringo be like ... pic.twitter.com/qFdrMNJ2Y2

Yo burlándome de que Jaime Camil no se sabe el himno gringo y además cantó dlv cuando yo no me sé el himno nacional mexicano completo y canto peor pic.twitter.com/zSItu3UFeg