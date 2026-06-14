Critican a Gwyneth Paltrow por promocionar rascacielo en Israel

Las críticas también alcanzaron a la empresa responsable del proyecto, cuyos materiales publicitarios destacan las características del edificio.

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow se encuentra en el centro de una controversia luego de participar en una campaña publicitaria para un proyecto inmobiliario de lujo en Israel. La promoción del desarrollo residencial generó críticas en redes sociales y entre activistas debido al contexto del conflicto en la región.

La ganadora del Oscar aparece en un video promocional del complejo de alta gama, un rascacielos que busca atraer a compradores internacionales interesados en propiedades exclusivas. Sin embargo, la campaña fue recibida con cuestionamientos por parte de usuarios que consideraron inapropiada la colaboración en medio de la situación humanitaria derivada de la guerra en Gaza.

La campaña desata reacciones en redes sociales

Tras la difusión del anuncio, numerosas publicaciones en plataformas digitales criticaron la participación de la actriz. Algunos usuarios señalaron que promocionar desarrollos de lujo en Israel durante el conflicto proyecta una imagen alejada de la realidad que enfrentan miles de personas afectadas por la violencia en la región.

Las críticas también alcanzaron a la empresa responsable del proyecto, cuyos materiales publicitarios destacan las características exclusivas del edificio y su ubicación estratégica.

Proyecto busca atraer compradores internacionales

El desarrollo inmobiliario promocionado forma parte de una serie de proyectos de lujo impulsados en Israel durante los últimos años. La estrategia comercial busca captar inversionistas y compradores extranjeros mediante campañas protagonizadas por figuras reconocidas internacionalmente.

Mientras continúa la discusión en redes sociales, el anuncio sigue circulando en plataformas digitales y mantiene la atención sobre la participación de celebridades en iniciativas comerciales que pueden verse impactadas por el contexto político y social donde se desarrollan.