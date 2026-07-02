Critican a Dwayne Johnson por callar sobre política

Dwayne Johnson desató críticas tras anunciar que no hablará más de política. George Takei y Wil Wheaton cuestionaron su decisión

El actor Dwayne Johnson volvió a colocarse en el centro de la conversación pública después de afirmar que ya no expresará sus opiniones políticas de manera pública, una postura que desató críticas de diversas figuras de Hollywood.

Las reacciones surgieron luego de una entrevista concedida a la revista Esquire, en la que el actor explicó que prefiere mantener en privado sus posturas políticas y concentrarse en su trabajo creativo.

Entre quienes respondieron se encuentra el actor George Takei, reconocido por su participación en "Star Trek", quien escribió en Threads que "el silencio es complicidad". A ese mensaje se sumó Wil Wheaton, quien calificó como "muy decepcionante" la decisión del protagonista de "Moana" y lo describió como "cobarde".

Johnson dice que quiere enfocarse en su trabajo

Durante la conversación con Esquire, Johnson explicó que su prioridad es dedicarse al arte y a la narración de historias, por lo que decidió dejar sus opiniones políticas fuera del debate público.

El actor señaló que, tras su experiencia en los últimos años, considera que necesita concentrarse en aquello que lo impulsa profesionalmente y afirmó que la política es un tema permanente que no disfruta abordar.

También reconoció que no le agradan las críticas ni el ambiente que suele rodear las discusiones políticas, por lo que optará por reservar ese tipo de opiniones para el ámbito privado.

Su postura cambió tras las elecciones de 2020

En 2024, durante una entrevista con Fox News, Johnson ya había adelantado este cambio de postura al asegurar que lamentaba haber respaldado públicamente a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, al considerar que esa decisión provocó divisiones entre sus seguidores.

En aquella ocasión afirmó que su intención era contribuir a la unidad del país y aseguró que no volvería a respaldar públicamente a ningún candidato, dejando sus decisiones políticas únicamente entre él y las urnas.

Jennifer Lawrence también optó por un perfil más reservado

El debate sobre la participación política de las celebridades también alcanzó recientemente a Jennifer Lawrence, quien durante la promoción de "Muere, mi amor" explicó que ha reconsiderado la forma en que habla públicamente sobre política.

La actriz recordó que fue una fuerte crítica de Donald Trump durante su primer mandato, pero ahora considera que las celebridades tienen poca influencia en las decisiones electorales de la ciudadanía y que sus declaraciones pueden contribuir a aumentar la polarización.

Lawrence señaló que busca proteger su trabajo como artista y evitar que sus opiniones políticas provoquen que parte del público rechace sus proyectos cinematográficos. Añadió que, si no puede aportar mensajes que fomenten la paz o ayuden a reducir la confrontación, prefiere no alimentar el conflicto.

La ganadora del Óscar explicó que actualmente canaliza sus convicciones a través de las producciones de su compañía, entre ellas "Bread and Roses", centrada en la situación de tres mujeres en Afganistán durante la ofensiva talibán de 2021, y el documental "Zurawski v Texas", relacionado con el aborto.