Critica Prince Royce exclusión de la bachata en Latin Grammy

El cantante de origen dominicano Prince Royce lanzó una contundente crítica pública hacia las nominaciones para la 27.ª entrega anual de los Premios Latin Grammy, cuestionando abiertamente la falta de representación de la bachata dentro del certamen.

A través de un extenso comunicado en sus canales digitales, la estrella de la música latina cuestionó los criterios de selección de la institución y sostuvo que la premiación corre el riesgo de distorsionar su propósito original.

"Este año, al ver los proyectos nominados a mejor álbum de merengue/bachata, noté que no hay ni un solo álbum de bachata y que aproximadamente solo el 15% de la música en esos álbumes es bachata", detalló el artista en una publicación en Instagram.

Las producciones que compiten este año en la categoría a Mejor Álbum de Merengue/Bachata para la ceremonia agendada el próximo 12 de noviembre en Las Vegas son Música para bailar, de Fariana; Todo llega, de Manerra; No era el plan, de Gabriel Pagán; Oye eta vaina, de Covi Quintana, y Chula, de Techy.

Frente a esta selección, Prince Royce advirtió que los galardones no deberían convertirse "en un concurso de popularidad dentro de la propia industria, donde pesen más las relaciones, las campañas o quién tiene más amigos".

Aunque aclaró que su intención no es restar mérito al merengue ni a los colegas nominados, el intérprete cuestionó la falta de espacio para una manifestación cultural de tal peso internacional.

"Tener artistas dominicanos nominados no significa automáticamente que la bachata esté representada. Ser dominicano es una nacionalidad. La bachata es un género, una cultura y una historia con identidad propia", enfatizó.

La postura de Royce se da un día después de que la Academia revelara la lista de contendientes de 2026, donde el artista no obtuvo ninguna nominación, a pesar de figurar entre las apuestas más sólidas de la temporada con el tema "Better Late Than Never", realizado en colaboración con Romeo Santos. A lo largo de su trayectoria musical, Prince Royce ha acumulado 15 nominaciones al Latin Grammy, aunque hasta la fecha no ha ganado el gramófono dorado.