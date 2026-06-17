Critica piernas de Karely Ruiz; teme por su vida tras amenazas

La influencer regia sentenció que no permitirá que continúen las faltas de respeto en su contra y pidió que la bloqueen si no gustan de su contenido

Karely Ruiz decidió ponerle un alto a las críticas y haters en su contra, por lo que respondió exhibiendo a algunas de estas personas en sus redes sociales.

Sin embargo, debido a su alcance como figura pública, estas personas terminaron literalmente llorando y en el hospital, por lo que hicieron un llamado en sus redes sociales para 'frenar' el odio en su contra; incluso la responsabilizaron sobre si algo les llega a pasar.

El caso más relevante fue el de una mujer identificada como Lucero Hernández, originaria de Chetumal, Quintana Roo, quien hizo la siguiente publicación en las redes de la influencer regia:

"Esas patas no son de esa mesa", escribió la mujer en una de las publicaciones.

Para su sorpresa, la también conocida 'Reina del OnlyFans' respondió exhibiendo su fotografía en Facebook.

Los seguidores de la influencer no tardaron en reaccionar y se dirigieron a las redes sociales de la mujer para dejarle todo tipo de mensajes, entre ellos, amenazas de muerte, según mencionó la mujer originaria de Chetumal.

Después de varios días y con el celular que no dejaba de sonar, Lucero Hernández publicó un video en donde se muestra afectada y llorando para pedirle a Karely Ruiz que detenga los mensajes de odio de sus fans.

"Si algo me pasa, va a ser sobre tu responsabilidad porque es mucho el odio que me están tirando y sabrá Dios en las calles el día que yo salga sola o con mis hijos solo porque a la señorita se le ocurrió funarme en las redes sociales", expresó la mujer entre lágrimas.

Al respecto, Karely Ruiz pidió a sus fans que detengan los mensajes de odio hacia su familia y sus hijos porque 'no es justo', pero aclaró: "Que no me venga a culpar del hate que le está llegando porque eso le pasa por meterse conmigo".

Finalmente, la creadora de contenido sentenció que no permitirá que continúen las faltas de respeto en su contra:

"Entiendo que yo soy "figura pública" y se justifican con eso, pero ya, wey, tienen que aprender a respetar; si no te gusta lo que hago, puedes bloquearme", publicó.