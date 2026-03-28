Critica Andrew Garfield a J.K. Rowling pero elogia ‘Harry Potter’

El actor británico habló sobre la exitosa saga y reconoció el trabajo actoral de Daniel Radcliffe sin embargo tuvo una opinión totalmente opuesta de la autora.

Andrew Garfield habló sobre su trayectoria en cine y televisión, pero también abordó la controversia en torno a la saga de Harry Potter y su creadora, durante una reciente entrevista con Olivia Marks.

El actor británico, conocido por proyectos como Spider-Man, The Social Network y Hacksaw Ridge, repasó algunos de los momentos más relevantes de su carrera, desde sus inicios hasta su participación en nuevas producciones como The Magic Faraway Tree.

¿Qué dijo Andrew Garfield sobre Harry Potter?

Durante la charla, Garfield destacó el trabajo actoral dentro de la franquicia cinematográfica de Harry Potter, en especial el de Daniel Radcliffe, a quien reconoció por su desempeño en las películas.

“[Daniel Radcliffe] es realmente bueno en las películas de ‘Harry Potter’, las películas son realmente buenas. Sé que es controvertido y que no deberíamos estar poniendo dinero en el bolsillo de legislaciones inhumanas en este momento, a través de… ella cuyo nombre no debe ser mencionado, […] pero hay tantos artistas hermosos que trabajaron en esas películas.”

Sin mencionar directamente a J.K. Rowling, el actor hizo referencia a las polémicas que rodean a la autora, mientras separó su postura de la labor artística de quienes participaron en la saga.

HBO Max prepara nueva serie de Harry Potter

La saga una vez más está siendo comentada debido a que la plataforma HBO Max reveló el primer teaser de su nueva serie basada en el universo de Harry Potter, una producción que busca una adaptación más fiel a los libros.

De acuerdo con la compañía, el estreno está previsto para la Navidad de 2026 y estará disponible de forma exclusiva en la plataforma en todos los mercados donde opera.

La primera temporada llevará por título Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Harry Potter y la piedra filosofal) y contará con ocho episodios, retomando el inicio de la historia cuando el protagonista cumple 11 años y descubre su vínculo con el mundo mágico.

El proyecto forma parte de una nueva etapa para la franquicia, que continúa expandiéndose con nuevas adaptaciones y producciones audiovisuales.