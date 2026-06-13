Cristian Nodal enfrentaría disputa legal por “El Forajido”

La situación ha llamado la atención debido a que “El Forajido” se ha convertido en una parte importante de la identidad artística de Nodal,

Christian Nodal vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por su música, sino por una nueva controversia legal relacionada con uno de los nombres más representativos de su carrera artística: “El Forajido”.

De acuerdo con información difundida recientemente, el cantante de regional mexicano habría intentado registrar oficialmente la marca “El Forajido”, un apodo con el que ha sido identificado por sus seguidores durante los últimos años y que incluso ha utilizado en giras, producciones musicales y productos promocionales.

Sin embargo, el trámite no habría resultado tan sencillo como esperaba, ya que presuntamente existe un antecedente de registro relacionado con ese nombre, situación que podría derivar en una disputa legal por los derechos de uso de la marca.

Según los reportes, las autoridades encargadas del registro detectaron posibles conflictos con una solicitud previa, por lo que el proceso podría enfrentar obstáculos antes de que el intérprete obtenga la exclusividad del nombre.

#Exclusiva

El idilio de Christian Nodal podría dar un giro inesperado... ¡y no por cuestiones del corazón! 👁️ Comienza una batalla legal: el fundador de Grupo Forajido entabla una oposición formal contra el cantante por el registro de la marca "Forajido". 💼⚖️#Ventaneando por… pic.twitter.com/9A41GFqoxH — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 11, 2026

La situación ha llamado la atención debido a que “El Forajido” se ha convertido en una parte importante de la identidad artística de Nodal, siendo una referencia constante dentro de sus proyectos musicales más recientes.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo legal han emitido una postura oficial sobre el tema, por lo que se desconoce si buscarán impugnar cualquier resolución o llegar a un acuerdo para continuar utilizando el nombre.

La noticia rápidamente generó reacciones entre los seguidores del sonorense, quienes mostraron sorpresa ante la posibilidad de que el artista enfrente un nuevo proceso legal relacionado con su imagen y marca personal.

Mientras tanto, Christian Nodal continúa concentrado en sus compromisos profesionales y en los proyectos musicales que mantiene para este año, aunque el caso podría mantenerse bajo observación conforme avance el proceso correspondiente.

Por ahora, todo apunta a que el futuro del nombre “El Forajido” dependerá de las resoluciones legales que se tomen en las próximas semanas.