Cristian Castro revela que estudiará Diseño Industrial

El cantante concluyó la preparatoria abierta y anunció que continuará su formación académica con estudios de Diseño Industrial

El cantante Cristian Castro está listo para comenzar una nueva etapa lejos de los escenarios. El cantante concluyó sus estudios de preparatoria abierta y ahora tiene claro cuál será el siguiente paso en su formación académica: estudiar Diseño Industrial.

El intérprete celebró su graduación junto a familiares y amigos, en una ceremonia que calificó como un momento muy especial. Su madre, la actriz Verónica Castro, también festejó el logro con una cena en su residencia.

Después de concluir la preparatoria, Cristian Castro adelantó que no piensa detener su preparación. El cantante explicó que pretende ingresar a la universidad para estudiar Diseño Industrial y que, a diferencia de su formación anterior, buscará cursar la carrera de manera presencial.

“Diseño industrial. Sí, no creo que sea en línea, va a ser presencial”, explicó el cantante, quien también reconoció que tendrá que encontrar la manera de combinar las clases con sus compromisos profesionales y su carrera musical.

Castro se mostró especialmente emocionado al recordar su graduación y agradeció a sus seres queridos por acompañarlo en este momento.

Celebró su graduación junto a su familia

Durante la ceremonia, el intérprete incluso tuvo la oportunidad de cantar y dedicar una canción a su madre y a su abuela.

El cantante destacó el respaldo de su familia y aseguró sentirse afortunado de haber contado con la presencia de buena parte de sus seres queridos durante el evento.

Tras finalizar esta etapa, ahora se prepara para enfrentar el reto de regresar a las aulas universitarias mientras mantiene activa su agenda artística.

El interés de Cristian Castro por continuar con su preparación académica coincide con el camino que han tomado sus hijos mayores, fruto de su relación con Valeria Liberman.

El cantante presumió que ambos ya se encuentran estudiando una carrera universitaria. Su hijo eligió Economía, mientras que su hija mayor se inclinó por Psicología.

Castro compartió con orgullo los avances académicos de sus hijos y dejó claro que la educación ocupa un lugar importante dentro de su familia.

¿Cristian Castro tiene novia?

Durante su encuentro con los medios, el cantante también fue cuestionado sobre su vida sentimental, particularmente por la presencia de una misteriosa mujer que lo acompañó durante sus recientes conciertos en el Coloso de Reforma.

La mujer fue identificada como la influencer Karina Barboza, lo que generó especulaciones sobre una posible relación con el intérprete.

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si tenía novia, Cristian Castro negó mantener actualmente un romance.