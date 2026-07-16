Cristian Castro celebra triunfo de Argentina y crea polémica

Por: Carlos Nava 15 Julio 2026, 20:28 Compartir

A través de sus redes sociales, el "Gallito Feliz" compartió una fotografía vistiendo la camiseta de la selección argentina, acompañada de un emotivo mensaje

La euforia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha trascendido las canchas para trasladarse al terreno de la música y la identidad nacional. En esta ocasión, el protagonista de la polémica no fue un futbolista, sino el cantante mexicano Cristian Castro, quien desató un acalorado debate entre sus seguidores mexicanos y argentinos tras celebrar el pase de la selección albiceleste a la final del torneo. A través de sus redes sociales, el "Gallito Feliz" compartió una fotografía vistiendo la camiseta de la selección argentina, acompañada de un emotivo mensaje que dejó en claro su profunda admiración por el país sudamericano: "Amor para quien amor merece, Argentina es la gran protagonista del futbol mundial desde que nací. Argentina, te he querido siempre", escribió el intérprete de Azul.

Se armó el 'tiro'

Aunque el gesto fue recibido con los brazos abiertos por su fanaticada argentina, no tardó en encender la mecha de una vieja rivalidad digital. Sin embargo, en esta ocasión la disputa no giró en torno al balón, sino a la "pertenencia" del cantante.

Por un lado, los fans argentinos no tardaron en "adoptar" formalmente al artista, recurriendo a la famosa frase popularizada por la icónica cantante Chavela Vargas: "¡Te amamos Cris! Los argentinos nacen donde quieren".

Por el otro, el público mexicano saltó de inmediato a reclamar el origen y la trayectoria de su compatriota, recordándole sus raíces. La sección de comentarios se convirtió rápidamente en un estira y afloja de identidades.