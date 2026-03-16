Crisis emocional detrás del accidente de José Ángel Bichir

En el mensaje explicaron que el accidente fue consecuencia de una profunda crisis emocional y de salud mental que provocó que el actor cayera por una ventana

El actor mexicano José Ángel Bichir continúa recuperándose tras el accidente que sufrió al caer desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. El incidente ocurrió el 13 de marzo y generó gran preocupación en el medio artístico luego de que el intérprete fuera trasladado de emergencia a un hospital con diversas lesiones.

Ante la ola de especulaciones, la familia del actor emitió un comunicado para aclarar lo ocurrido. En el mensaje explicaron que el accidente fue consecuencia de una profunda crisis emocional y de salud mental que provocó que el actor cayera por una ventana.

Sus familiares enfatizaron que no se trató de un intento voluntario de hacerse daño ni de un episodio relacionado con consumo de alcohol.

La familia Bichir también señaló que el actor atraviesa un momento complicado a nivel emocional. De acuerdo con declaraciones de su entorno cercano, el intérprete habría estado enfrentando un periodo difícil, incluso con sentimientos de tristeza relacionados con la falta de trabajo reciente, situación que afectó su estado de ánimo.

En medio de la preocupación por su salud, sus familiares hicieron un llamado a hablar abiertamente sobre la salud mental y a tratar estos temas con empatía. Mientras tanto, José Ángel Bichir permanece hospitalizado y bajo observación médica, acompañado por su familia, quienes agradecieron las muestras de apoyo que han recibido en los últimos días.