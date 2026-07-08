Crecen rumores sobre ruptura de Jack Antonoff y Margaret Qualley

La ausencia de Margaret Qualley en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce desató especulaciones sobre una posible crisis matrimonial

Jack Antonoff y Margaret Qualley se encuentran en el centro de las especulaciones luego de que el productor musical asistiera sin su esposa a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, situación que alimentó versiones sobre una posible crisis en su matrimonio.

La ausencia de la actriz durante la celebración llamó la atención de los seguidores de la pareja, quienes comenzaron a cuestionar si ambos continúan juntos.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha realizado declaraciones para confirmar o desmentir los rumores.

Las especulaciones crecieron en redes sociales

Las versiones sobre una posible separación surgieron después de que Antonoff fuera visto solo en la boda de Swift y Kelce, una de las celebraciones más comentadas del mundo del espectáculo.

A ello se sumaron rumores que recientemente vinculan a Margaret Qualley con un compañero de reparto, aunque tampoco existe una confirmación pública sobre esas versiones.

Una relación que comenzó en 2021

Jack Antonoff y Margaret Qualley iniciaron su relación en el verano de 2021, luego de conocerse en una reunión celebrada en una azotea. Meses después fueron fotografiados juntos en Brooklyn, lo que confirmó su romance.

En 2022 hicieron su primera aparición oficial como pareja durante los AFI Awards y poco después la actriz dejó ver su anillo de compromiso durante el Festival de Cannes.

La pareja contrajo matrimonio el 19 de agosto de 2023 en una ceremonia realizada en Long Beach Island, Nueva Jersey, a la que asistieron figuras como Taylor Swift, Lana Del Rey, Zoë Kravitz, Channing Tatum y Cara Delevingne.

Desde entonces han mantenido un perfil discreto, pese a ser una de las parejas más conocidas de la industria del entretenimiento.

En distintas entrevistas concedidas durante los últimos años, Margaret Qualley ha descrito a Jack Antonoff como el amor de su vida y ha asegurado que a su lado encontró estabilidad y seguridad.

Por su parte, el músico ha reconocido que la relación con la actriz transformó su forma de ver la vida e incluso le ha dedicado canciones, además de colaborar con ella en algunos proyectos musicales.

No hay confirmación de una separación

A pesar de la ola de comentarios en redes sociales, ni Jack Antonoff ni Margaret Qualley han confirmado una ruptura o algún cambio en su relación.

Hasta ahora, las versiones sobre un posible distanciamiento permanecen únicamente como especulaciones surgidas a partir de la ausencia de la actriz en la reciente boda y de los rumores que circulan sobre su vida personal.