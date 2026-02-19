Crecen rumores sobre posible concierto de Shakira en el Zócalo

Reportes señalan que la cantante podría presentarse en el Zócalo de la CDMX, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial ni fecha definida

Shakira ama a México y México ama a Shakira, al grado que, a un par de semanas de su presentación número 13 en la Ciudad de México, el rumor sobre un concierto gratuito en el Zócalo ha tomado más fuerzas en las últimas horas.

Pues de acuerdo con el medio UnoTV, este concierto gratuito de Shakira sería una realidad.

El medio informó que, debido al buen recibimiento de los 12 conciertos anteriores de Shakira, se logró llegar a un acuerdo para que la cantante realice un show gratis en el Zócalo de la Ciudad de México.

Aunque este rumor inició a mediados de 2025 y fue desmentido tiempo después por las autoridades capitalinas, según información compartida por el portal de noticias, el show gratis de Shakira vuelve a tomar fuerza.

Sin embargo, el show aún no tendría una fecha, pero usuarios y seguidores de la cantante han empezado a especular en redes sociales que la fecha del concierto sería el 1 de marzo, apenas dos días después de su concierto 13 en la capital del país.

De cumplirse, sería su segunda presentación en el Zócalo después de 19 años, pues en 2007 Shakira se presentó ante más de 210,000 fans, en lo que es, hasta la fecha, el concierto más multitudinario en el Zócalo.