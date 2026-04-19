Crecen rumores de separación entre Nodal y Ángela

Después de que el propio cantante confirmará recientemente que su boda religiosa fue pospuesta, aumentaron las especulaciones sobre el estado de su relación.

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a estar en el centro de la polémica, ahora por versiones que apuntan a una posible separación.

De acuerdo con reportes recientes, la pareja estaría atravesando una fuerte crisis, e incluso se asegura que ya no estarían viviendo juntos tras una serie de conflictos.

Las tensiones habrían incrementado en los últimos meses, pero el punto más crítico habría llegado tras el lanzamiento del tema “Un vals”, cuyo videoclip generó controversia y desacuerdos dentro de su entorno cercano.

Algunas versiones señalan que incluso hubo una fuerte discusión que habría marcado un distanciamiento entre ambos, dejando en pausa la relación.

Además, el propio cantante confirmó recientemente que su boda religiosa fue pospuesta, lo que aumentó las especulaciones sobre el estado de su matrimonio.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado una ruptura, por lo que todo se mantiene en el terreno de los rumores, mientras la conversación continúa creciendo en redes sociales.