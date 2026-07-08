Craig Kilborn debutará como director con The Life Golden

Craig Kilborn dará un nuevo paso en su carrera al debutar como director de cine con The Life Golden, un thriller independiente de misterio

Craig Kilborn dará un nuevo paso en su carrera al debutar como director de cine con The Life Golden, un thriller independiente de misterio protagonizado por Lauren German y Tom Byrne.

La película, descrita como un estilizado misterio de asesinatos, ya concluyó su rodaje y actualmente se encuentra en etapa de posproducción con miras a estrenarse en 2027.

La historia de un conductor de televisión retirado

La trama sigue a Griffin Fairhurst Gates, conocido como "The Golden Griff", un excéntrico y solitario ex presentador de televisión que lleva una vida cuidadosamente organizada en Hollywood Hills.

Su rutina cambia por completo cuando un impactante crimen rompe su aislamiento y lo involucra en una investigación inesperada que lo obliga a enfrentar situaciones de las que siempre había permanecido al margen.

Elenco encabezado por Lauren German y Tom Byrne

El filme está protagonizado por Lauren German, conocida por la serie Lucifer, y Tom Byrne, quien participó en The Crown.

El reparto también incluye a Kevin Pollak, Rainey Qualley, Ryan Francis, Matthew Wolf y Thomas Dekker.

Kilborn también participa como productor junto a Jacob Ryan Snovel. El proyecto permaneció varios años en desarrollo antes de iniciar su producción.

El rodaje se realizó entre Los Ángeles y Oklahoma City, y la película ya se encuentra en la fase final de posproducción.

Kilborn da el salto detrás de la cámara

El debut del ex conductor de televisión como director llega más de una década después de haber escrito y producido ejecutivamente The Kilborn File en 2010.

Craig Kilborn es recordado por conducir The Late Late Show with Craig Kilborn entre 1999 y 2004, mientras que su aparición más reciente en pantalla fue en un episodio de United We Fall, estrenado en 2020.

Al hablar sobre la película, Kilborn describió a Griffin Gates como un personaje con una voz única, una mezcla de introspección y liderazgo, que evita involucrarse en las disfunciones de la sociedad hasta que las circunstancias lo obligan.

El director también expresó su satisfacción por llevar The Life Golden a la pantalla grande y aseguró que el proyecto representa una etapa importante en su trayectoria dentro de la industria cinematográfica.