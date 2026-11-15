Costos para concierto de Ana Gabriel en la Arena Monterrey

La icónica intérprete mexicana Ana Gabriel se alista para regresar a los escenarios regios y reencontrarse con su fiel público, confirmando su esperada presentación en la Arena Monterrey como parte de su gira “Claro de Luna Tour 2027”.
El concierto está programado para llevarse a cabo el próximo 20 de febrero de 2027 en punto de las 21:00 horas, prometiendo una velada inolvidable repleta de los grandes clásicos y éxitos románticos que han marcado generaciones.
Localidades y costos de los boletos
Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Superboletos, en taquillas de la Arena y en la App Superfan. La oferta de localidades y precios para este magno evento se divide de la siguiente manera:
- VIP: $6,535 pesos (o hasta 6 pagos de $1,213)
- Platino: $5,925 pesos (o hasta 6 pagos de $1,100)
- Doritos / Plata / Superpalco: $4,949 pesos (o hasta 6 pagos de $918)
- Coke Studio: $4,949 pesos (o hasta 6 pagos de $918)
- Osel / McCormick / Oro: $4,339 pesos (o hasta 6 pagos de $805)
- Barrera / Banco Azteca / Megacable: $3,472 pesos (o hasta 6 pagos de $646)
- Butaca: $2,844 pesos (o hasta 5 pagos de $529)
- Pref. Especial / Persona Discapacidad: $2,342 pesos (o hasta 6 pagos de $436)
- Preferente: $1,840 pesos (o hasta 6 pagos de $342)
- Luneta: $1,338 pesos (o hasta 6 pagos de $249)
- Balcón: $899 pesos (o hasta 6 pagos de $167)