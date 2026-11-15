Costos para concierto de Ana Gabriel en la Arena Monterrey

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Superboletos y en las taquillas del recinto para el evento.

La icónica intérprete mexicana Ana Gabriel se alista para regresar a los escenarios regios y reencontrarse con su fiel público, confirmando su esperada presentación en la Arena Monterrey como parte de su gira “Claro de Luna Tour 2027”.

El concierto está programado para llevarse a cabo el próximo 20 de febrero de 2027 en punto de las 21:00 horas, prometiendo una velada inolvidable repleta de los grandes clásicos y éxitos románticos que han marcado generaciones.

Localidades y costos de los boletos

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Superboletos, en taquillas de la Arena y en la App Superfan. La oferta de localidades y precios para este magno evento se divide de la siguiente manera: