Costó 15 millones de dólares borrar polémica de MJ en película

Las nuevas filmaciones se realizaron durante 22 días adicionales y transformaron el desenlace de la historia, que originalmente abordaba las acusaciones.

La película biográfica “Michael”, dirigida por Antoine Fuqua, enfrenta polémica antes de su estreno luego de que se revelara que el proyecto eliminó referencias a las acusaciones de abuso sexual contra Michael Jackson, lo que obligó a rehacer parte clave del filme.

De acuerdo con un reportaje, la producción realizó regrabaciones por entre 10 y 15 millones de dólares para modificar el tercer acto de la cinta, tras detectar un problema legal vinculado con acuerdos firmados en el pasado por el cantante.

¿Por qué eliminaron las acusaciones del guion?

En una versión inicial, la película incluía escenas relacionadas con las acusaciones de abuso infantil de 1993, incluso con la llegada de autoridades a Neverland Ranch para investigar.

Sin embargo, estas secuencias fueron retiradas por completo luego de que los productores detectaran que un acuerdo legal impedía mencionar o representar a uno de los acusadores en cualquier producción audiovisual.

Esta situación obligó a reescribir el cierre del filme, eliminando cualquier referencia directa a esas denuncias y modificando el enfoque narrativo.

Regrabaciones millonarias y cambios en la historia

Las nuevas filmaciones se realizaron durante 22 días adicionales y transformaron el desenlace de la historia, que originalmente abordaba el impacto de las acusaciones en la vida del artista.

Tras los cambios, la cinta ahora se concentra en una etapa más temprana de la carrera de Jackson, priorizando su ascenso musical y su impacto cultural, dejando fuera los episodios más controvertidos.

Un proyecto respaldado por la familia Jackson

La película cuenta con el respaldo del patrimonio del cantante, que además financió los costos adicionales derivados de los cambios.

El filme es protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del artista, y abarca desde su etapa con los Jackson 5 hasta el inicio de su carrera como solista.