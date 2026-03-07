Corey Harrison enfrenta crisis financiera tras accidente en Tulum

El accidente ocurrido en enero de 2026 le provocó once fracturas en las costillas, una conmoción cerebral y lesiones en el rostro.

Corey Harrison, conocido por su participación en el programa "El precio de la historia", enfrenta una complicada situación económica tras el accidente de motocicleta que sufrió en Tulum en enero de 2026, el cual le provocó múltiples fracturas y una serie de gastos médicos que lo han dejado sin recursos.

De acuerdo con testimonios cercanos, el estado de salud del empresario y personalidad televisiva se agravó durante su recuperación, lo que obligó a realizar varios procedimientos médicos y prolongó su estancia hospitalaria en México.

Accidente en Tulum dejó múltiples fracturas

El incidente ocurrió a inicios de enero, cuando Harrison fue hospitalizado tras un fuerte accidente de motocicleta. El impacto le provocó once fracturas en las costillas, una conmoción cerebral y lesiones en el rostro.

“Estoy bastante mal, pero estoy bien. Las barras de choque son geniales. Tres noches en el hospital, once fracturas en la caja torácica. Haré un episodio en The Corey Harrison Show. Lo siento, papá. Parece que me estoy perdiendo tu boda”.

Tras permanecer tres días hospitalizado, el también empresario regresó a su domicilio en Tulum, pero su proceso de recuperación resultó más complicado de lo previsto debido a las lesiones internas.

Complicaciones médicas agravaron su estado

Semanas después del accidente, su condición empeoró cuando comenzó a presentar problemas respiratorios y una caída en sus niveles de oxígeno. Un médico acudió a su domicilio para administrarle suero y morfina, pero el cuadro médico continuó deteriorándose.

Ante la imposibilidad de cubrir nuevos gastos hospitalarios en la zona turística de Quintana Roo, amigos cercanos tomaron la decisión de trasladarlo a Mérida, Yucatán, en busca de atención médica más accesible.

En ese hospital, los médicos detectaron que una costilla fracturada presionaba uno de sus pulmones, lo que provocó una acumulación de sangre en la cavidad torácica.

Cirugías y 18 días hospitalizado en Mérida

Durante su estancia en Mérida, los especialistas extrajeron tres litros de sangre del pecho y realizaron tres cirugías para estabilizar su condición.

“Corey nos miró y dijo: ‘Voy a morir aquí. No tengo dinero para seguir pagándoles’. Sabíamos que no podíamos permitir que eso sucediera. Los hospitales en zonas turísticas como el de Playa del Carmen eran prohibitivamente caros, así que tomamos la difícil decisión de llevarlo cuatro horas y media tierra adentro hasta un centro más asequible en Mérida”.

El protagonista del programa permaneció 18 días hospitalizado antes de poder regresar a su casa en Tulum para continuar con el proceso de rehabilitación.

Deudas médicas y colecta para continuar tratamiento

Tras el accidente y las intervenciones médicas, la situación financiera de Harrison se volvió crítica. Actualmente debe tres meses de renta y su cuenta bancaria apenas supera los 400 dólares.

El actor ha tenido que solicitar ayuda a familiares y amigos, incluido su padre Rick Harrison, para cubrir parte de los gastos derivados de su tratamiento.

Ante la gravedad del panorama económico, personas cercanas iniciaron una campaña de recaudación en GoFundMe, que hasta ahora ha reunido cerca de 6,900 dólares para apoyar con los costos médicos.

El propio Harrison ha reconocido que la situación lo obliga a depender de la solidaridad de otras personas, ya que las lesiones le impiden trabajar y sus recursos no le permiten regresar a Estados Unidos para continuar con el tratamiento.