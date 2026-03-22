Conve promete experiencia completa y mejorada

El encuentro contará con dos auditorios principales y una sala de talleres, donde los participantes podrán integrarse a dinámicas

Faustino Cantú presentó los detalles de la próxima convención, un evento que proyecta reunir a cientos de asistentes con una oferta diversa de actividades enfocadas en el ámbito creativo y de entretenimiento.

¿Qué incluye la programación del evento?

El encuentro contará con dos auditorios principales y una sala de talleres, donde los participantes podrán integrarse a dinámicas formativas en distintas disciplinas. La agenda contempla actividades orientadas al desarrollo de habilidades dentro del entorno creativo.

Concursos y actividades para el público

Entre las propuestas destacan concursos y talleres especializados, que incluyen creación de props, dibujo y otras áreas. Además, se prevé la participación de más de 250 expositores, quienes ofrecerán productos y contenido para distintos públicos.

¿Cuánto costarán los boletos?

La entrada general tendrá un costo de 450 pesos, mientras que los pases VIP iniciarán en 1,250 pesos. Este paquete contempla un kit de coleccionables, así como la posibilidad de obtener foto o autógrafo con invitados y acceso preferencial a conferencias.

Lucha libre se suma a la experiencia

Como parte de las novedades, se incorporará la lucha libre dentro de la programación, ampliando la oferta del evento y sumando un nuevo atractivo para los asistentes.

Con esta propuesta, la convención busca consolidarse como un espacio que integra entretenimiento, comunidad y experiencias interactivas.