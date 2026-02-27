Contrata productor de cine acusado de abuso a defensa de Diddy

El movimiento ocurre después de que Harvey Weinstein rechazara cerrar el caso mediante una declaración de culpabilidad y optara por continuar la batalla

Harvey Weinstein reconfiguró su equipo legal para enfrentar su tercer juicio por violación en Nueva York, al incorporar a los abogados que han representado a figuras como Luigi Mangione y Sean “Diddy” Combs.

¿Quiénes integran ahora la defensa de Weinstein?

Los abogados Jacob Kaplan, Marc Agnifilo y Teny Geragos formalizaron su incorporación mediante documentos judiciales presentados esta semana. Sustituyen a Arthur Aidala, defensor histórico del productor, quien se concentrará en los procesos de apelación y en asuntos civiles pendientes.

Kaplan formó parte del equipo original que defendió a Weinstein en 2018 y se prevé que asuma un papel central en este nuevo proceso. Los tres abogados son socios del bufete neoyorquino Agnifilo Intrater, firma que actualmente participa en varios litigios de alto perfil.

El cargo que se analizará en el tercer juicio

El proceso incluye la acusación de que Weinstein violó a la estilista y actriz Jessica Mann en un hotel de Manhattan en 2013. En un veredicto dividido emitido en junio pasado, el productor fue declarado culpable de practicar sexo oral por la fuerza a Miriam Haley, absuelto del mismo delito contra Kaja Sokola y el jurado no alcanzó una decisión respecto al cargo de violación vinculado con Mann.

Las deliberaciones concluyeron cuando el presidente del jurado se negó a continuar participando. Posteriormente, la defensa argumentó que el fallo estuvo afectado por disputas internas e intimidación entre los integrantes del jurado. Sin embargo, el juez Curtis Farber, quien también supervisará el tercer juicio, rechazó ese planteamiento y sostuvo que el acusado tuvo un juicio justo.

Un equipo con experiencia en casos de alto perfil

Kaplan y Agnifilo representan a Mangione en procesos estatales y federales vinculados con la muerte del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. En esos procedimientos lograron que se desestimaran cargos de terrorismo en el ámbito estatal y que se excluyera la pena de muerte en el proceso federal.

También Agnifilo y su compañero de bufet, Geragos, integraron la defensa de Combs, obteniendo un veredicto dividido con absoluciones en cargos de trata sexual y asociación delictuosa. Actualmente también participan en la representación de otros empresarios acusados en tribunales federales de Manhattan.

Jacob Kaplan, en el centro, abogado de Keith Raniere, saliendo del Tribunal Federal

El nuevo juicio de Weinstein, inicialmente programado para marzo, fue aplazado y aún no tiene fecha definitiva. El productor deberá comparecer ante el tribunal para una conferencia de estado mientras se define el calendario, en un proceso que fiscales estiman podría extenderse hasta cinco semanas.