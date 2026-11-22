Miley Cyrus y Maxx Morando formalizaron su unión en Palm Springs tras cinco años juntos, con música de Dolly Parton y familia presente.

Miley Cyrus y el músico Maxx Morando contrajeron matrimonio este 21 de noviembre en Palm Springs, California, sellando cinco años de relación en una ceremonia privada frente a sus seres queridos, mientras comienzan a circular imágenes y detalles de la boda.

El enlace entre la cantante y el baterista de Liily tuvo lugar en una residencia privada junto a una alberca y bajo un arco de flores blancas, con la presencia de familiares cercanos como Tish y Noah Cyrus, madre y hermana de la intérprete, además de la participación de su amigo Wayne Coyne como oficiante.

Votos, música y la historia de la pareja

De acuerdo con reportes difundidos sobre la celebración, uno de los pasajes más significativos antes del sí ocurrió con el tema "Love Is Like a Butterfly", de Dolly Parton, mientras que durante el intercambio de votos Miley Cyrus expresó haber encontrado su rumbo al lado de Maxx Morando y manifestó su ilusión de formar una familia, en tanto él le prometió respaldo, cercanía y presencia diaria.

La historia entre ambos comenzó en 2021 a raíz de una cita a ciegas y avanzó hasta 2025, cuando Maxx Morando le pidió matrimonio durante un viaje a Japón, dando paso a esta nueva etapa como esposos.