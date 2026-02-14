Consuelo Duval y Giselle Kuri protagonizarán nueva serie

Consuelo Duval y Kuri interpretan a lo largo de diez capítulos a una madre e hija que se dedican a organizar bodas de lujo

La celebración de las bodas es uno de los negocios más antiguos del mundo, aunque en muchas partes, como en México, cada año descienden su número, debido al cambio cultural de las nuevas generaciones que ya no se sienten representadas con esta unión, expresa el reparto de la nueva serie mexicana Bodas S.A..

Cambios generacionales en el matrimonio

"No hay edad para casarte como no la hay para tener una casa. Las bodas y el matrimonio en sí han ido evolucionando, no tienen necesariamente que ser tan tradicionales El amor siempre va a existir, pero sí prefiero separar el amor del matrimonio", explica Giselle Kuri.

Madre e hija organizadoras de bodas

Consuelo Duval y Kuri interpretan a lo largo de diez capítulos a una madre e hija que se dedican a organizar bodas de lujo, aunque Fannie busca separarse de la compañía familiar para montar su propio negocio; sin embargo, las frescas ideas de Fannie terminan siendo el as bajo la manga de la progenitora.

Para Duval, conocida por talento como dobladora de personajes animados o sus proyectos de comedia con el humorista Eugenio Derbez, entender a los más jóvenes es la clave de todo negocio y las nuevas tendencias.

Nuevas formas de unión y tradición

"Esta serie es sobre ese momento en el que ya habías dado por hecho lo que era tu vida y te das cuenta de que lo que estás planeando y proponiendo en el trabajo está a destiempo con las nuevas generaciones", reflexiona Duval sobre los constantes cambios en los modelos de negocio, incluso en los que rodean al amor y el compromiso.

Bodas a tres, uniones que no son únicamente entre hombres y mujeres son las variantes que han logrado que las bodas sean cada vez "más avanzadas", argumenta Kuri, aunque su compañera de reparto le recuerda que estas uniones aún siguen rigiéndose por las fuertes tradiciones mexicanas.

“Las bodas en México son una tradición importantísima, desde 'la víbora de la mar', entregar el ramo, quitarte la bandita para los hombres. Es algo que ya tiene una historia importante y de repente ves que eso cambia completamente con las nuevas generaciones”, apunta Duval.

