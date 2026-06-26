Consuelo Duval revela foto que influyó en el fin de su matrimonio

La actriz contó que una imagen provocó desacuerdos con su entonces esposo y le dejó una reflexión sobre la importancia de mostrarse auténtica

Consuelo Duval sorprendió al revelar que una fotografía en la que aparece usando un brasier marcó un antes y un después en su vida personal, pues asegura que esa imagen fue uno de los factores que provocaron el fin de su matrimonio.

Durante una entrevista, la actriz recordó que la fotografía fue publicada cuando iniciaba una nueva etapa en su carrera artística y buscaba mostrarse más segura de sí misma. Sin embargo, confesó que la decisión no fue bien recibida por su entonces esposo.

Duval explicó que la imagen desató una fuerte discusión en su relación, ya que su pareja consideró que la fotografía no era apropiada. Con el paso del tiempo, las diferencias entre ambos se hicieron cada vez más evidentes hasta que finalmente decidieron poner fin a su matrimonio.

La comediante aseguró que, aunque en ese momento fue una experiencia dolorosa, hoy entiende que nunca debe dejar de ser ella misma para complacer a alguien más y considera que esa etapa le permitió crecer tanto en lo personal como en lo profesional.

Consuelo también reconoció que durante muchos años sintió miedo de expresar plenamente su personalidad por temor a las críticas o al qué dirán, pero ahora disfruta vivir con mayor libertad y autenticidad.

La actriz señaló que aquella fotografía representó un momento de empoderamiento para ella, pues le permitió sentirse cómoda con su imagen y recuperar la confianza en sí misma.

Sus declaraciones generaron numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas le enviaron mensajes de apoyo, destacando su sinceridad al compartir un episodio tan personal de su vida.

Actualmente, Consuelo Duval atraviesa una de las etapas más exitosas de su carrera, consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión mexicana y manteniendo una estrecha conexión con su público.