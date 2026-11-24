Durante un encuentro con la prensa, la intérprete recordó su trabajo junto al actor en Mariachis y destacó el trato recibido de su parte.

Consuelo Duval mostró su apoyo a Vadhir Derbez y a toda la familia Derbez, luego de la polémica que enfrenta el joven actor por las denuncias de presuntos delitos sexuales.

Durante un encuentro con la prensa, la actriz fue cuestionada sobre esta situación; sin embargo, dejó claro que prefiere no hablar de los detalles legales, pues aseguró que no cuenta con la información suficiente para emitir una opinión.

“Es un tema del que no queremos hablar, no tenemos la información adecuada. Solamente es un buen momento para demostrarle a la familia Derbez que aquí estamos los Duval, que los amamos profundamente”, expresó.

Recuerdo de su trabajo en Mariachis y trato personal

Además, Consuelo recordó el cariño que le tiene a Vadhir, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en la serie Mariachis. Incluso lo describió como uno de sus consentidos y destacó el trato que recibió de él durante su convivencia.

“Conmigo en lo personal, un caballero, un tipazo, un hijazo”, comentó la comediante, quien también recordó el cariño que el actor tiene por su mascota Nala.

Cierre con respaldo familiar y seguimiento del caso

Finalmente, Duval reiteró su cercanía con la familia y cerró su mensaje con una frase contundente: “La ley del cielo es la más poderosa de todas”. Mientras tanto, las investigaciones continúan y será responsabilidad de las autoridades determinar lo correspondiente.