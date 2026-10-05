Conquistan Mariana Treviño, Belinda y Danna Monterrey

Las artistas protagonizaron Mentiras All Stars con un espectáculo lleno de música, nostalgia y grandes éxitos del pop en español.

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¡El universo de “Mentiras” conquistó Monterrey! Mariana Treviño, Belinda y Danna se reunieron en “Mentiras: All Stars” para ofrecer un espectáculo lleno de música, nostalgia y grandes éxitos del pop en español que hicieron cantar a los regiomontanos de principio a fin.

La presentación se convirtió en un viaje musical por los años ochenta, con canciones que marcaron a toda una generación y que, décadas después, continúan siendo parte de la memoria colectiva. Entre luces, vestuarios llamativos y una producción llena de energía, el público se dejó llevar por cada interpretación.

Uno de los grandes atractivos fue la participación de Mariana Treviño, quien volvió a conectar con el público gracias al carisma y el humor que caracterizan su trabajo dentro del universo de “Mentiras”. Su presencia aportó ese toque teatral que distingue a esta historia musical.

Por su parte, Belinda deslumbró con su presencia escénica, mientras que Danna demostró su fuerza vocal en una noche en la que ambas compartieron protagonismo con Mariana. Las tres artistas hicieron vibrar a los asistentes con interpretaciones que combinaron emoción, talento y espectáculo.

Los temas emblemáticos del pop en español fueron los grandes protagonistas de la velada, con un público que no dejó de cantar y acompañar cada número. La combinación de teatro musical, coreografías y canciones conocidas convirtió la presentación en una experiencia para recordar.

Así, “Mentiras: All Stars” dejó claro que la nostalgia sigue más viva que nunca y que las historias acompañadas de grandes canciones continúan conquistando nuevas generaciones. Monterrey se sumó a la fiebre del mentiverso en una noche donde la música y el teatro fueron los verdaderos protagonistas.