Conquistan Bronco y leyendas norteñas a regiomontanos

La agrupación ofreció un espectacular concierto con invitados de lujo como Los Invasores de Nuevo León y El Poder del Norte.

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¡La música norteña se apoderó de Monterrey! Bronco regresó a casa con “El Gran Baile”, un espectáculo que puso a cantar y bailar a miles de regiomontanos al ritmo de los éxitos que han marcado sus casi cinco décadas de trayectoria.

La agrupación arrancó la fiesta con “Zapatos de Tacón”, dando paso a una noche llena de energía, recuerdos y canciones que han acompañado a distintas generaciones. Lupe Esparza expresó la emoción que le provoca presentarse en Monterrey y reencontrarse con el público que los ha acompañado a lo largo de su historia.

Pero una de las grandes sorpresas de la noche llegó con la aparición de Los Invasores de Nuevo León, quienes compartieron escenario con Bronco en un encuentro que hizo historia, pues ambas agrupaciones señalaron que era la primera vez que se presentaban juntas en vivo.

Y las sorpresas no terminaron ahí, pues pasada la medianoche apareció Arturo Buenrostro, de El Poder del Norte, quien se sumó a la celebración y compartió este momento con Lupe Esparza, demostrando que la música también es un puente para celebrar la amistad entre grandes exponentes del regional mexicano.

El espectáculo también tuvo un toque especial con la incorporación del mariachi, que acompañó a Bronco en interpretaciones como “Alma de Acero” y “Que No Quede Huella”, mostrando otra faceta musical de la agrupación y sorprendiendo a los asistentes.

Así, entre invitados especiales, clásicos norteños y una celebración que reunió a distintas generaciones, Bronco convirtió su regreso a Monterrey en una auténtica fiesta musical, demostrando que sus canciones siguen más vigentes que nunca y que, cuando se trata de poner a bailar al público, ¡el Gigante de América sabe cómo hacerlo!