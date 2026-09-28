Conquista Lesslie Polinesia a sus seguidores en territorio regio

La creadora de contenido causó gran emoción entre decenas de seguidores regios durante la apertura y convivencia en su tienda de belleza.

La influencer Lesslie Polinesia causó gran emoción entre decenas de regios, quienes se dieron cita durante el fin de semana en plazas comerciales de San Nicolás y San Pedro, con la visita a su tienda de maquillaje, Yiyi Beauty.

En exclusiva para Info 7, la menor de los Polinesios mencionó estar feliz de pisar tierras regias.

“La verdad es que me gusta mucho aparte yo recuerdo que desde que hacíamos giras con mis hermanos siempre Monterrey ha sido como esta segunda casa porque hay muchos de nuestra audiencia de nuestra familia que están aquí entonces la verdad que yo ya siento que es mi segunda casa”

Desde temprana hora, chicos y grandes realizaron filas al exterior de las tiendas para adquirir los productos y poder participar en un meet and greet con la influencer.

“Estoy muy feliz, toda mi audiencia es hermosa divina, entonces lloramos juntos platicamos y nos apapachando un rato y la verdad es que esta calidad es que tienen ustedes me fascina muchísimo”

Lesslie señaló que este es solo el inicio para su marca, ya que espera continuar ampliando el mercado, sin embargo, siempre continuará de la mano de sus hermanos, para continuar creando contenido para sus millones de Polinesios.